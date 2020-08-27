В Москве до конца года отремонтируют 19 мостов и тоннелей

Специалисты комплекса городского хозяйства в рамках подготовки к зиме завершили текущий ремонт 12 мостов и тоннелей. До конца года в порядок планируется привести еще 19 сооружений, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Завершены работы на Химкинском мосту на МКАД, в транспортных тоннелях Дмитровский и Шереметьевский, на трех эстакадах и шести путепроводах. На всех объектах отремонтировали бетонные основания, обновили гидроизоляцию и восстановили асфальтобетонное покрытие.

Заммэра сообщил, что в настоящее время ведется ремонт четырех объектов Третьего транспортного кольца, Северянинского и Карачаровского путепроводов.

"Работы идут в круглосуточном режиме, в них задействовано порядка 150 человек и 46 единиц малой механизации, - подчеркнул он. - Завершение ремонта запланировано на четвертый квартал".

Глава комплекса городского хозяйства отметил, что всего до конца года планируется привести в порядок 19 сооружений, в том числе Рижскую эстакаду и мост Сити Третьего транспортного кольца.