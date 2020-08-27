В мегаполисах все выше растут этажи небоскребов. Но прекрасный вид с высоты птичьего полета пожарным добавляет хлопот. В каждой стране проблему тушения на верхних этажах пытаются решать по-своему. Это огромная проблема. В Москве спасатели предложили свой ответ на этот вопрос и продемонстрировали его на деле в ходе специальных опытных учений. Получилось ли? Об этом корреспонденту "РГ" рассказал начальник ГУ МЧС России по Москве Сергей Желтов.

Для того чтобы спасти людей из горящего небоскреба, пожарные отрабатывают различные технологии. В том числе с помощью вертолета. Фото: Михаил Почуев/ТАСС

Сергей Алексеевич, для России высотное строительство - дело не новое, учитывая, сколько лет стоит Останкинская телебашня. Но это все-таки не жилое здание. Учитывая же бурный рост высоток, перед спасателями не мог не встать вопрос, как и чем тушить пожары на верхних этажах.

Сергей Желтов: Этот вопрос остро стоит перед всеми странами, даже теми, кто начал строить небоскребы еще в конце 19 века. Универсального ответа на этот вопрос нет.

Мы предложили свой вариант, основанный на смешении воды с воздухом. Этот метод имеет ряд преимуществ наряду с традиционными огнетушащими средствами. Он обеспечивает возможность подавать смесь на высоту более 150 метров с созданием напора пожарными насосами.

До какой высоты можно обеспечить хороший напор струи?

Сергей Желтов: На днях состоялось опытное пожарно-тактическое учение. Мы проверили работу новой системы пожаротушения в башне "Империя" делового центра "Москва-Сити" и достигли подачи огнетушащих веществ на отметку 59-го этажа здания.

Эта установка была протестирована впервые. В учениях было задействовано 20 человек личного состава, контролирующих проход водно-воздушной смеси по пожарным рукавам и трубам. Эти испытания дали возможность изучить свойства смеси воды и воздуха, образованной с помощью специального смесителя.

То есть жителям верхних этажей беспокоиться не о чем? Теперь есть уверенность, что их спасут?

Сергей Желтов: Эксперимент показал перспективу данной схемы боевого развертывания. При этом, повторюсь, универсального единого метода спасения людей и тушения пожара на большой высоте не может быть. Пожар пожару рознь и его надо ликвидировать, исходя из конкретных реальных условий, а они всегда разные.

В 2017 году именно в Москве впервые в мировой практике было отработано четыре способа подачи огнетушащих веществ на отметку 373 метра башни "Федерация". Во-первых, была отработана подача воды с использованием пожарных мотопомп, во-вторых, - подача газонаполненной пены с использованием установки CAFS, в-третьих, - подача ствола "Кобра" с гидроабразивной резкой, а также подача воды от пожарного насоса высокого давления, установленного на пожарном автомобиле.

Обычному человеку не очень понятны различия в этих способах. Нельзя ли подробнее?

Сергей Желтов: На самом деле все довольно просто.

Первый способ предполагает подачу воды для тушения пожара в высотной части здания с использованием пожарных мотопомп через определенное количество этажей.

Скажем, загорелась квартира на самом верху. По приезде к месту возгорания пожарные прокладывают наверх рукавную линию по лестничному маршу, включая в схему подачи пожарные мотопомпы, которые усиливают давление воды для устойчивой работы пожарных стволов на участках тушения пожара.

Второй способ предполагает подачу "воздухонаполненой пены" от специальной установки CAFS. Этот способ подачи смеси на высоту оптимален при отсутствии штатных систем пожаротушения в здании.

Экспериментальная смесь воды с воздухом при использовании нескольких насосов позволяет тушить пожары на высоте 59 этажа

Третий способ основан на работе пожарной системы с гидроабразивной резкой "Кобра". Она эффективна, если приходится работать с пожаром в закрытых помещениях. Там водяная струя не только тушит, но и режет различные материалы, которые препятствуют проходу пожарных к очагу огня. Эта установка позволяет прорезать различные строительные конструкции, а мелкодисперсные капли воды, возникающие при работе установки, интенсивно испаряются, отводя большое количество теплоты от зоны горения, реализуя тем самым тушение пожара способом охлаждения.

Четвертый способ основан на подаче воды только за счет насосов высокого давления пожарного автомобиля с использованием рукавов повышенной прочности.

Но стоит учитывать, что все эти способы требуют значительного количества времени, а также привлечения большого количества сил и средств для прокладки рукавных линий.

Четвертый способ, как я понимаю, применяется, если возгорание произошло не на самом верху?

Сергей Желтов: Да. Он очень эффективен, если горят не самые верхние этажи. Современные насосы отечественных пожарных автомобилей оборудуют электронными системами получения водопенного раствора. Под давлением концентрат пенообразователя впрыскивается в патрубки насоса, и мгновенно смесь готова к использованию.

До какого этажа могут быть эффективны пожарные лестницы?

Сергей Желтов: На вооружении пожарно-спасательного гарнизона Москвы имеются подъемные механизмы от 30 до 101 метра. В зависимости от высоты самого этажа вылет спасательной люльки достигает 30-го этажа, но не всегда во дворах можно установить такой подъемный механизм из-за его габаритов или загруженности придворовой территории.

Какие еще новшества могут помочь при борьбе с высотным пожаром?

Сергей Желтов: Например такая, разработка, как тактическая вентиляция. С ее помощью происходит целенаправленное движение потоков воздуха, вместе с которыми из здания удаляются продукты горения и тепло, обеспечивая тем самым приемлемые условия для эвакуации людей и комфортную обстановку для работы пожарных и спасателей, уменьшение температуры и улучшение видимости.

Также специалисты пожарной охраны постоянно работают не только над новыми средствами тушения пожара, но и над огнетушащими веществами, которые минимизируют ущерб от процесса его ликвидации.

Справка "РГ"

В настоящее время в Москве насчитывается 377 зданий высотой более 75 метров. Башня "Империя" - один из небоскребов делового центра "Москва-Сити". Ее высота - 238,7 метра, это 60 этажей. Помимо надземных в небоскребе функционирует еще 5 подземных этажей. В "Империи" работают и живут около 20 000 человек.