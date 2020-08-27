В Москве полицейские задержали 20 лжегазовщиков

Мошенники, представляясь сотрудниками газоснабжающей организации, проникали в квартиры пожилых граждан под предлогом проверки газового оборудования. В ходе осмотра сообщали о необходимости установки датчиков загазованности и предлагали их приобрести. Получив оплату, фигуранты скрывались.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что сотрудниками ОЭБиПК УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по Москве совместно с коллегами из Республики Башкортостан и Краснодарского края в Москве задержаны 20 таких лжегазовщиков. В офисном помещении и по местам жительства подозреваемых обнаружены и изъяты печати, удостоверения сотрудников газовой службы, финансовая документация и электронные носители информации, имеющие доказательственное значение для уголовных дел.

Возбуждены четыре уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ.

В отношении одного фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, девятнадцати - подписка о невыезде и надлежащем поведении.