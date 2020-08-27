В Москве у станции "Электрозаводская" БКЛ начали благоустраивать улицы

Новые общественные пространства появятся в рамках благоустройства возле станции "Электрозаводская" Большой кольцевой линии метро. Например, возле Московского политехнического университета вместо парковки создадут видовую зону со скамейками. Об этом сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он отметил, что работы начались на Большой Семеновской и Электрозаводской улицах, а также в Проектируемом проезде №222.

"Для создания комфортной городской среды в районе Соколиная Гора будут благоустроены основные и дублирующие пешеходные маршруты к метро, организованы новые общественные пространства, увеличена площадь пешеходных зон, - рассказал Петр Бирюков. - Транспортной схемой предусмотрена реорганизация перекрестка улицы Электрозаводская у Электрозаводского моста - там появится удобный разворот для общественного транспорта и съезд на Преображенскую набережную".

Заместитель мэра сообщил, что в зоне благоустройства поставят 90 новых фонарей с энергосберегающими лампами, лавочки и урны. А осенью высадят более 30 новых деревьев и 350 кустарников. Заменят остановочные павильоны новыми, где можно будет укрыться от непогоды и зарядить мобильный телефон.

Территорию перед Московским политехническим университетом в Проектируемом проезде № 222 превратят в видовую зону со скамейками, зелеными насаждениями и подсветкой.

Завершить работы планируется к вводу станции в эксплуатацию в четвертом квартале 2020 года.