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27.08.2020 23:22
Рубрика: Экономика

Сыром правит любовь

В Подмосковье стартовал пятый гастрономический фестиваль
Текст: Ирина Рыбникова
Российская газета - Столичный выпуск № 192(8246)
Подмосковным фермерам-сыроварам продлят сроки освоения грантов, а торговые сети будут принимать от частных хозяйств небольшие партии товара. С этих позитивных новостей начался фестиваль "Сыр. Пир. Мир", который в пятый раз проходит в деревне Дубровское Истринского городского округа Подмосковья.

"Мероприятие для нас уже традиционное, и с каждым годом на фестиваль приезжают все больше фермеров. Сегодня принимаем гостей из 45 регионов, - отметил губернатор Андрей Воробьев. - Область поддерживает сыроваров и производителей молока, мы видим в отрасли заметный рост, что принципиально важно, особенно для отдаленных муниципалитетов".

Фото: Пресс-служба Министерства культуры Московской области
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В этот раз под Истрой собрались почти 400 фермеров. "А заявок было около тысячи, - рассказывает идеолог и соорганизатор фестиваля Олег Сирота, который ежегодно предоставляет участникам площадку для торговли. - Но тысячу мы пока принять не можем, для этого нужно расширяться". Расшириться Сирота обещает к следующему фестивалю.

Помимо ассортимента, о котором еще будет сказано, больше всего радует то, что многих участников фестиваля начинаешь уже узнавать в лицо. Вот за прилавком суетится москвичка Лариса Боронихина - пять лет назад я впервые, что называется, на пробу купила у нее сырные конфеты. Сочетание шоколада с сыром, особенно голубым, произвело фурор - больше ни с одного фестиваля я не уезжала без коробки конфет. У Варвары Максименко из Рузы за эти пять лет появились второй ребенок и несколько новых сортов козьего сыра - настоятельно рекомендую попробовать с прованскими травами. Анвар Зуфаров из Псковской области, приехавший на первый фестиваль с сыром, добавил к ассортименту вино. Да не простое, а из одуванчиков, о котором писал Рэй Брэдбери. "Рецепт? Немного сахара, немного дрожжей, ключевая вода и поле из одуванчиков", - улыбается он. А Дмитрий Якимов из Орехово-Зуевского округа начал заниматься сырами только в 2017-м. Приехал тогда на фестиваль совсем неопытным сыроваром, почти ничего не продал, но, уезжая, пообещал: вы обо мне еще услышите! И следующие два года брал в Дубровском золотые медали за лучшую горгонзолу, которой теперь у него несколько разновидностей. В этом году фермер вновь рассчитывает на высшую награду.

И все фермеры говорят: "Сыр. Пир. Мир" для них - спасение. В обычное время к августу у сыроваров проходят пять-шесть крупных мероприятий, на которых они сбывают значительную часть товара. В этом году производители сидели дома. А коровам и козам ведь не скажешь - не доись, в стране пандемия. Поэтому закрома у всех забиты товаром, а на счетах - пусто. "От этих четырех фестивальных дней зависит то, как мы проживем следующую зиму", - делится Любовь Резцова, которая привезла сыры из Алтайского края. К слову, по сравнению с прошлым годом цены на фестивальный товар не изменились, а у кого-то даже стали ниже. Продавцы не жадничают, стараясь взять оборотом.

Сыра на фестиваль в этом году привезли более 500 сортов. Есть сыры с цветами и ягодами, с орехами, с трюфелями, зеленые, красные, белые и черные. А кроме сыров продают фермерские колбасы и мясо, хлеб, мед, рыбу, вино и пиво. Приезжайте!

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