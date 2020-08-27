Воронежским семьям с детьми напомнили о мерах соцподдержки

Почти 40 льгот, выплат и компенсаций для поддержки семьи и детства предусмотрено в Воронежской области. Расходы на них несет бюджет региона. Основные меры поддержки обобщили в облдуме, подводя итоги ее работы за последние пять лет.

Социальная политика была одним из приоритетов для парламентариев VI созыва. И большая часть принятых ими правовых актов связана с улучшением демографической ситуации.

В законодательстве Воронежской области сформирована широкая система мер, направленных на поддержку родителей и опекунов, стимулирование рождаемости, отметила председатель Комитета по труду и социальной защите населения Людмила Ипполитова. Это пособия, выплаты, компенсации, которые предоставляются семьям с детьми на основании принципа адресности и с соблюдением критериев нуждаемости.

Как пояснил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов, в регионе предусмотрены единовременные выплаты (200 тысяч рублей) за второго ребенка матерям, не достигшим возраста 28 лет. Размер регионального материнского капитала увеличен со 116 до 150 тысяч рублей.

Ежегодно парламент принимает законодательные акты о продлении действия ряда мер соцподдержки, которые предоставляются исключительно за счет областных средств. Это компенсации за наем жилья детям-сиротам, региональный маткапитал, а также льготы на проезд для отдельных категорий граждан.

Депутаты тесно сотрудничают с профильными органами исполнительной власти и местного самоуправления. Последние два года активная работа ведется, в частности, по исполнению посланий и поручений президента РФ Владимира Путина. Среди последних новелл - областной закон, который позволит с 1 сентября 2020 года обеспечить бесплатным питанием всех младшеклассников региона.

Все пять лет депутаты вели планомерную работу, призванную снизить кадровый дефицит в социальной сфере и привлечь специалистов в удаленные населенные пункты Воронежской области. Так, в конце прошлого года был создан механизм обеспечения жильем учителей, переехавших в сельскую местность. В марте 2020-го облдума приняла поправки, которыми для врачей скорой медпомощи, фельдшеров и фельдшеров ФАПов вводятся единовременные выплаты при трудоустройстве в государственные медорганизации, а в ряде случаев - и ежемесячные компенсации за наем жилья.

Также в сфере охраны здоровья были установлены дополнительные ограничения для курения табака в общественных местах, запрещена продажа аналогов снюсов и вейпов несовершеннолетним.