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27.08.2020 11:53

Воронежским семьям с детьми напомнили о мерах соцподдержки

Почти 40 льгот, выплат и компенсаций для поддержки семьи и детства предусмотрено в Воронежской области. Расходы на них несет бюджет региона. Основные меры поддержки обобщили в облдуме, подводя итоги ее работы за последние пять лет.
Фото: Воронежская областная Дума Фото: Воронежская областная Дума
Фото: Воронежская областная Дума

Социальная политика была одним из приоритетов для парламентариев VI созыва. И большая часть принятых ими правовых актов связана с улучшением демографической ситуации.

В законодательстве Воронежской области сформирована широкая система мер, направленных на поддержку родителей и опекунов, стимулирование рождаемости, отметила председатель Комитета по труду и социальной защите населения Людмила Ипполитова. Это пособия, выплаты, компенсации, которые предоставляются семьям с детьми на основании принципа адресности и с соблюдением критериев нуждаемости.

Как пояснил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов, в регионе предусмотрены единовременные выплаты (200 тысяч рублей) за второго ребенка матерям, не достигшим возраста 28 лет. Размер регионального материнского капитала увеличен со 116 до 150 тысяч рублей.

Фото: Воронежская областная Дума
На соцподдержку воронежцев в 2020 году направят 12 миллиардов рублей

Ежегодно парламент принимает законодательные акты о продлении действия ряда мер соцподдержки, которые предоставляются исключительно за счет областных средств. Это компенсации за наем жилья детям-сиротам, региональный маткапитал, а также льготы на проезд для отдельных категорий граждан.

Депутаты тесно сотрудничают с профильными органами исполнительной власти и местного самоуправления. Последние два года активная работа ведется, в частности, по исполнению посланий и поручений президента РФ Владимира Путина. Среди последних новелл - областной закон, который позволит с 1 сентября 2020 года обеспечить бесплатным питанием всех младшеклассников региона.

Все пять лет депутаты вели планомерную работу, призванную снизить кадровый дефицит в социальной сфере и привлечь специалистов в удаленные населенные пункты Воронежской области. Так, в конце прошлого года был создан механизм обеспечения жильем учителей, переехавших в сельскую местность. В марте 2020-го облдума приняла поправки, которыми для врачей скорой медпомощи, фельдшеров и фельдшеров ФАПов вводятся единовременные выплаты при трудоустройстве в государственные медорганизации, а в ряде случаев - и ежемесячные компенсации за наем жилья.

Также в сфере охраны здоровья были установлены дополнительные ограничения для курения табака в общественных местах, запрещена продажа аналогов снюсов и вейпов несовершеннолетним.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Воронежская областная дума

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