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27.08.2020 08:33
Рубрика: Власть

Атомная подлодка "Омск" и крейсер "Варяг" устроили стрельбу в море

Текст: Артем Красиков

В Беринговом море ракетный крейсер "Варяг" и атомная подводная лодка "Омск" провели совместную стрельбу по морским целям, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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Тренировка прошла в рамках военно-морских учений "Океанский щит-2020" и тактических учений Тихоокеанского флота с группировкой сил в дальней морской зоне. Общее руководство с борта корабля измерительного комплекса "Маршал Крылов" осуществлял главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов.

"Варяг" выпустил противокорабельную крылатую ракету комплекса "Вулкан", а субмарина атаковала цель из-под воды ракетой "Гранит". Оба снаряда успешно поразили мишени на дистанциях более 450 и 320 километров соответственно.

Безопасность выполнения боевого упражнения обеспечивали 15 боевых кораблей и судов ТОФ, а также самолеты морской авиации флота.

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