Глава Сахалина рассказал Медведеву, как регион смог избежать смертей от Covid

Председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза Дмитрий Медведев в четверг провел встречу с губернатором Сахалинской области.

"На сегодняшней встрече губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко рассказал о том, как регион проходит пандемию, каким образом осуществляются партийные проекты "Единой России", о поддержке местного малого бизнеса в период карантина", - написал он на своей странице "ВКонтакте".

Лимаренко на встрече рассказал, как Сахалинская область стала одним из немногих российских регионов, где не зафиксировано ни одной смерти из-за коронавируса. "Мы считаем, что это было достигнуто благодаря тому, что мы частично сделали реформы здравоохранения, и у нас своевременно оказывается помощь", - пояснил он.

По словам Лимаренко, в пик пандемии в регионе на самоизоляции оставались тысячи человек, в том числе пенсионеры. "В этот период им требовалась помощь. "Именно "Единая Россия" - вся команда "Единой России", плюс люди уже беспартийные, которые присоединились, вся эта команда помогала и пенсионерам, и людям больным", - рассказал губернатор.

Совместная работа с "Единой Россией" также помогла за два месяца ликвидировать более 2,5 тысячи нелегальных свалок в Сахалинской области. Это было сделано в рамках партийного проекта "Чистая страна".

Медведев в свою очередь поинтересовался, в каком состоянии после пандемии находится бизнес, в первую очередь малый и средний. Губернатор рассказал, что в регионе созданы специальные программы помощи бизнесу. Кроме того, проводились прямые линии, которые помогали услышать проблемы предпринимателей. "Мы организовывали кредиты для получения прежде всего денежных средств для выплаты заработной платы. У нас нет ни одного человека, который за это время - за апрель и май - не получил заработную плату. Последующие месяцы было легче, это два самых сложных месяца", - отметил он.