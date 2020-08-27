Хуснуллин: ЕАО надо увеличить объемы дорожного и жилищного строительства

Об этом шла речь на встрече вице-премьера правительства РФ Марата Хуснуллина и врио губернатора Еврейской Автономной области Ростислава Гольдштейна, прошедшая в режиме видеоконференцсвязи.

Говоря о развитии сети автодорог в 2021-2024 годах, Марат Хуснуллин отметил, что правительство готово выделять дополнительные средства на дорожное строительство, в случаи готовности региона перевыполнять объемы.

Крайне важна для области, в частности, дорога "Биробиджан - Унгун - Ленинское". Врио губернатора выдвинул предложение перевести ее из региональной собственности в федеральную. Инициатива Гольдштейна будет рассмотрена федеральной властью.

Вице-премьер заострил внимание так же на низких объемах строительства жилья в регионе, который за последний год существенно просел по этому показателю. Для ликвидации отставания Марат Хуснуллин отметил необходимость создания строительной инфраструктуры в области.

Как выяснилось, подготовка к предстоящему отопительному сезону в области идет по графику.