В последнее воскресенье августа в нашей стране традиционно отметят День шахтера. Это профессиональный праздник и для АО "Восточный Порт", ведь именно уголь дает стабильный прирост экспортных грузов, является драйвером развития морского порта.

Портовый комплекс включает крупнейший в России и на Даль­нем Востоке специализированный терминал с высокотехнологичной перевалкой угля. Фото: АО "Восточный порт"

Портовый комплекс включает крупнейший в России и на Дальнем Востоке специализированный терминал с высокотехнологичной перевалкой угля. Стивидорное предприятие обеспечивает отправку "черного золота" на экспорт в страны АТР из добывающих регионов - Кузбасса, Хакассии, Якутии. В 2019 году грузооборот АО "Восточный Порт" превысил 25,5 миллиона тонн (в целом по России экспортировано 220 миллионов тонн - половина добытого в стране угля).

Программа развития угольной промышленности РФ поставила большие задачи: к 2035 году в полтора раза увеличить как добычу, так и экспорт ресурса. Это требует совместных усилий шахтеров, портовиков, железнодорожников и других участников транспортно-логистических процессов.

Особое внимание в программе уделено Дальнему Востоку, имеющему прямой выход на рынок стран Азиатско-Тихоокеанского региона, куда за последние годы сместилось более 75 процентов мирового потребления угля. Основные импортеры - Япония, Южная Корея, Тайвань, Китай и Индия, проявляющая сегодня активный интерес к коксующимся углям.

По данным за первое полугодие 2020 года, даже в условиях вызванного пандемией экономического кризиса, "при падении спроса на уголь на западном направлении на восточном его уровень в целом сохраняется". Об этом на заседании Госсовета сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.

Роль угольных портов ДФО усиливается, и флагманом среди стивидоров этого направления в России остается "Восточный Порт". Сданная в эксплуатацию в 2019 году третья очередь перегрузочного комплекса позволила удвоить пропускную способность порта до 50 -55 миллионов тонн в год. Строительство длилось несколько лет. Инвестиционные затраты компании на реализацию крупнейшего частного проекта по расширению мощностей для перевалки угля превысили 40 миллиардов рублей.

Сданная в эксплуатацию в 2019 году третья очередь перегрузочного комплекса позволила удвоить пропускную способность порта до 50-55 миллионов тонн в год

Стройка была синхронизирована с инвестиционными планами РЖД по развитию Транссибирской и Байкало-Амурской магистралей - от угледобывающих регионов и до порта. Помимо роста стивидорных мощностей АО "Восточный Порт" осуществил масштабное техническое перевооружение станции Находка-Восточная, подобного которому не было, пожалуй, ни на одной железнодорожной станции России. "Восточный Порт" вложил и продолжает вкладывать в модернизацию этого припортового железнодорожного объекта собственные средства. Уже построенную инфраструктуру по отправке порожних вагонов предприятие передало на баланс ОАО "РЖД" для общего пользования операторами, работающими в промышленном кластере бухты Врангеля. Инвестиции в железнодорожную инфраструктуру Находкинского узла составили пять миллиардов рублей.

- Мы не просто партнеры, мы - единое целое. Во многом благодаря этому "Восточный Порт" сохраняет лидерство по грузообороту, а Находка-Восточная бьет рекорды по вы­грузке, пополняя копилку достижений ДВЖД, - рассказал начальник железнодорожного комплекса АО "Восточный Порт" Алексей Нагорный. - Чтобы справиться с нарастающим грузопотоком, мы построили в 2018 году парк "Б", предназначенный для вывода порожних вагонов с нового угольного терминала и перегрузочных комплексов других компаний в бухте Врангеля. К действующим восьми путям добавили пять новых общей вместимостью 355 вагонов и полезной длиной 5,2 тысячи метров.

Строительство шло в сжатые сроки, причем станция продолжала работать. После модернизации путевого хозяйства и сопутствующей инфраструктуры мощность станции Находка-Восточная выросла на пять миллионов тонн. Дополнительная автоматизация процессов помогла увеличить объем и скорость обработки поездов с учетом растущих потребностей порта.

До конца года стивидорная компания планирует запустить парк "Новый" - для приема на терминалы "Восточного Порта" груженых вагонов. На территории парка возвели 12 путей, каждый из них рассчитан на прием составов условной длиной 71 вагон и общей длиной 19 километров.

Оба парка оснащены автоматизированной системой контроля инвентарных номеров вагонов, которые она считывает с движущихся составов и формирует электронную базу данных.

- Эти проекты разгрузят станцию: все вагоны с углем будут идти напрямую в парк "Новый". В свою очередь увеличение мощностей поможет уйти от давней проблемы РЖД - брошенных поездов, ведь подходы от Уссурийска до Находкинского узла будут без задержек пропускать груз. Так что мы готовы к увеличению экспорта российских угольных предприятий, - заверил Алексей Нагорный.

Прямая речь

Вадим Байбак, управляющий директор АО "Восточный Порт":

- От имени всего коллектива "Восточного Порта" хотелось бы поздравить наших партнеров с профессиональным праздником - Днем шахтера и пожелать воплощать в жизнь лучшие новаторские идеи и амбициозные проекты, покорять новые профессиональные высоты и всегда испытывать чувство гордости за одну из самых мужественных профессий в мире!

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