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27.08.2020 11:15
Рубрика: Общество

На берега Приморья выбросило сотни голубых медуз

Текст: Анна Бондаренко

Жители Приморья выкладывают в социальных сетях фотографии голубых медуз, которых снимают на побережье Амурского залива.

Ка пишет в своем Instagram пользователь kuzinatra, "Море во Владивостоке прогрелось настолько, что к нам вернулись медузы. Каждый год в августе - сентябре их выносит течением. Я уже какой год пытаюсь попасть в эти числа и вот только в этом я наконец то своими глазами все это увидела. Есть живые, а есть уже не очень".

Подключившиеся к обсуждению пользователи называют медуз "инопланетянами", "пришельцами".

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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По словам начальника отдела содержания экзотических гидробионтов Приморского океанариума Марата Хайдарова, жители Приморья видят медузу ропилему, которая ежегодно заходит в воды Амурского залива в период примерно с середины июля по середину сентября.

- К нам их приносит течением, и здесь же они погибают - не подходят наши условия. Эти медузы съедобные, в Китае их употребляют в пищу. Предприятия из КНР обращаются к нашим рыбакам, чтобы те ловили ропилему здесь и отправляли им. Но в этом году из-за пандемии и закрытых границ возникли сложности, медузы заготавливают намного меньше, поэтому на берегах мы видим такое большое их количество, - пояснил ученый.

По его словам, эти медузы достаточно тяжелые и крупные - их купол может достигать 60-70 сантиметров в диаметре. Для человека в целом они не опасны, но соприкосновение с этим морским обитателем может вызвать раздражение на коже.

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