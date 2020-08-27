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26.08.2020 22:23
Рубрика: Происшествия

От ливней отбоя нет

На Дальнем Востоке опасаются прихода паводка
Текст: Дина Непомнящая (ДФО)
Российская газета - Федеральный выпуск № 191(8245)
За прошедшие дни, когда сразу на несколько дальневосточных регионов обрушились сильные ливни, запасы Бурейского водохранилища в Амурской области значительно пополнились дождевыми стоками.

Пока же станция работает в штатном режиме и ведет постоянный мониторинг уровня воды в реке Бурее и объема холостых сбросов на Бурейской и Нижне-Бурейской ГЭС. Однако паводковая обстановка в Амурской области остается сложной. Подтоплено восемь населенных пунктов, вода зашла на 454 приусадебных участка. По заявкам жителей оттуда откачивают воду, а специальные комиссии оценивают причиненный ущерб.

В Хабаровском крае начали готовиться к паводку на Амуре

В пункте временного размещения в Благовещенске находятся двое пострадавших от паводка. Места для их возможных соседей пока достаточно. Но, памятуя о том, до каких размахов порой доходят ежегодные паводки, в Приамурье подготовили еще четыре таких пункта общей вместимостью до 175 человек - в городе Белогорске, а также Белогорском, Ромненском и Серышевском районах.

Подтапливает и соседнюю Еврейскую автономную область. В Биробиджане, где неделю назад дожди затопили около 350 частных домовладений, действует режим чрезвычайной ситуации. По данным на 26 августа, сейчас в городе подтопленными остаются частные дома на четырех улицах и один многоквартирный жилой дом. Уже 18 биробиджанцам (среди них восемь детей) пришлось перебраться в пункт временного размещения.

Тревожная ситуация в Хабаровском крае. Подтопленных придомовых территорий там пока немного - всего четыре. Но при этом уровень воды в Амуре ежедневно поднимается.

К 26 августа у Хабаровска он достиг отметки в 404 сантиметра, в ближайшие двое суток ожидается подъем еще на 25-30 сантиметров. При этом уровень в 450 сантиметров уже является неблагоприятным, а 600 - опасным явлением.

И ситуация может осложниться уже совсем скоро. 28 и 29 августа в южных и центральных районах края могут пройти сильные дожди, что приведет к подъему воды в малых реках и подтоплению низкопойменных мест.

Компетентно

Территориальный орган Росводресурсов - Амурское бассейновое водное управление (БВУ) до сих пор не получило предложений по установлению границ зон затопления и подтопления от Еврейской автономной и Амурской областей. Об этом "РГ" сообщили в Росводресурсах. Приамурье административно принадлежит Хабаровскому краю, Амурской и Еврейской Автономной областям. Потребности в установлении границ зон для Амурской области определены по 247 населенным пунктам, в ЕАО по 27, в Хабаровском крае - по 85. Пока со своей задачей справился только Хабаровский край.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Из поступивших предложений в отношении 85 населенных пунктов все зоны утверждены Амурским БВУ и внесены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), сообщили в ведомстве.

Поручение установить зоны затопления и подтопления регионам находится на контроле президента. Это необходимо для предотвращения угрозы жизни людей во время наводнений и паводков. "Часто застройка на берегах водоемов идет без учета природных зон затопления. Покупая участок, люди должны осознавать риски, что их дом или постройки могут быть затоплены. А в случае, если постройки уже оказались в таких зонах, необходимо проводить защитные мероприятия - создавать защитные дамбы, искусственно повышать территории до незатопляемых отметок, увеличивать пропускную способность русел рек, строить обводные каналы. Четкое согласование и документальное закрепление границ, а также страхование позволит минимизировать риски для людей и объектов экономики", - отметил руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов.

Подготовила Елена Березина

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Правительство Минприроды Росводресурсы ДФО Паводки в России

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