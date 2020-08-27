На Сахалине начата проверка по факту разлива нефтепродуктов

В связи с опубликованием в СМИ информации об обнаружении нефтяной пленки на южном берегу пролива, соединяющего основную акваторию Набильского залива с его частью под названием Старый Набиль, следственное управление СК РФ по Сахалинской области начало проверку. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Проверка проводится по части второй статьи 247 УК РФ - нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов, в ходе которой будут устанавливаться обстоятельства произошедшего. На место происшествия выехали сотрудники Тымовского межрайонного следственного отдела и прокурор Ногликского района.

Ситуацию контролирует губернатор региона Валерий Лимаренко. По его поручению министр экологии области Владимир Корнев в составе комиссии срочно выехал в Ногликский район.

Уже началась ликвидация последствий попадания нефтепродуктов в Набильский залив. Уставлены боновые заграждения для сбора нефтяной пленки. В работе задействовано около 20 специалистов и четыре единицы техники. Работы могут завершиться за два дня.

Разлив представляет большую угрозу для экологии, так как он распространяется на основную часть акватории сразу двух заливов.