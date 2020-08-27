Дальневосточная "дочка" ПАО "Транснефть" приступила к прокладке резервной нитки подводного перехода второй очереди трубопроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий океан" (ВСТО-2) через Тунгуску - левый приток Амура. Это сделает эксплуатацию нефтяной магистрали еще более надежной и безопасной после того как ее мощность была увеличена до 50 миллионов тонн в год.

Ширина Тунгуски в районе подводного перехода всего 156 метров, но протяженность резервной нитки с учетом пойменной части составит 17 километров. Фото: Иван Артемьев

Новая нитка подводного перехода пойдет через заболоченные поймы, которые частично или полностью подтапливаются во время паводка, параллельно основной. Протяженность резервной ветки составит 17 километров, из которых по русловой части реки пройдет 460 метров. Работы будут вести на территории Еврейской автономной области и Хабаровского края: Тунгуска - административная граница этих двух регионов. Завершение строительства запланировано на осень 2021 года.

Сейчас бригады готовят площадку, расчищают трассы, размещают необходимую технику, начинают сварку допускных (испытательных) стыков. Перед началом строительства полтора года шли инженерные изыскания и проектирование.

Зачем нужны резервные нитки подводных переходов? Путь ВСТО-2 преграждает несколько водных артерий, в том числе и таких крупных, как Амур, Уссури, Зея, Бурея. В этих случаях трубы укладывают под водой - в зоне ответственности ООО "Транснефть - Дальний Восток"" 52 подводных перехода. К надежности этих участков предъявляют высочайшие требования, здесь нельзя допустить возможности даже незначительных повреждений: речь идет об экологической безопасности реки.

Нефтепроводчики уделяют и строительству, и эксплуатации подводных переходов большое внимание. В 2019 году введена в эксплуатацию резервная нитка перехода ВСТО-2 через Амур, а в 2020-2024-е запланировано строительство еще шести: через Тунгуску, Хор, Зею, Бурею, Большую Уссурку и Уссури.

В зоне обслуживания ООО "Транснефть - Дальний Восток" 52 подводных перехода, в том числе через такие реки, как Зея, Бурея, Амур, Уссури

Провести нитку нефтепровода не означает просто проложить трубу под водой. Большой объем предварительных работ был сделан еще при сооружении основной нитки перехода через Тунгуску. Чтобы обеспечить круглогодичный доступ к трубе, в 2015-2016 годах специалисты проложили вдольтрассовый проезд на всей протяженности этого участка. На берегу также предстоит сделать многое: это строительство и подъездной дороги, и линии оптико-волоконной связи, и еще множества объектов.

Но подводные работы требуют особого подхода. Специалисты приняли решение проводить их зимой, когда держится устойчивая отрицательная температура.

- Проектировщики приняли во внимание опыт строительства основной нитки подводного перехода через Тунгуску, - рассказывает заместитель генерального директора по строительству ООО "Транснефть - Дальний Восток" Евгений Сухушин. - Этот проект реализовывали в рамках сооружения второй очереди ВСТО-2 в весенне-летний период. Мы учли все непредвиденные трудности, с которыми столкнулись строители основной нитки, и изменили и метод работ, и период их проведения.

По словам Сухушина, будет обеспечен жесткий контроль за стройкой - от дополнительного геодезического и визуального мониторинга наземной траншеи до радиографической проверки абсолютно всех сварных соединений. Это даст уверенность как в качестве строительства, так и в его экологической безопасности. Соблюдение эконормативов будет проверять специализированная организация. В зоне ее ответственности - мониторинг атмосферного воздуха, промышленных выбросов, химического состава подземных вод, почвенного покрова и донных отложений. Обязателен также контроль за состоянием реки с отбором проб, водоохранных зон, а также животного и растительного мира. Неизбежны и некоторые ограничения - например, они коснутся работ в период нереста рыб. После окончания строительства землю приведут в исходное состояние.