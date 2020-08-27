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27.08.2020 04:13
Рубрика: Власть

Граница на грани

Полуразрушенными дальневосточными пунктами пропуска займутся в правительстве страны
Текст: Ольга Журман (Приморский край)
Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 191(8245)
Безобразием назвал ситуацию с обустройством пограничных пунктов пропуска (ПП) в Дальневосточном округе председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Инфраструктура пункта пропуска "Пограничный" опять перешла в государственные руки. Остается дождаться ее обещанной модернизации. Фото: Виталий Аньков / РИА Новости Инфраструктура пункта пропуска "Пограничный" опять перешла в государственные руки. Остается дождаться ее обещанной модернизации. Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Инфраструктура пункта пропуска "Пограничный" опять перешла в государственные руки. Остается дождаться ее обещанной модернизации. Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Во время своей рабочей поездки по ДФО видел он только один временный переход в Благовещенске через границу с КНР - возле недавно построенного моста через Амур. Но состояние этого пункта пропуска и заслушанный доклад о положении дел в остальных позволили премьер-министру сделать вывод, что они, не обустроенные как положено, "портят у всех приезжих впечатление о стране".

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Между тем дальневосточникам уже надоело сгорать от стыда за пункты пропуска на российской стороне, построенные в сарайно-барачном стиле. Они по-прежнему находятся в том же виде, что и 30 лет назад, когда только начинался обмен туристами между РФ и КНР. И конечно, давно не отвечают своему назначению, не соответствуют возросшему потоку туристов и грузов, не имеют элементарных удобств для работы пограничников и таможенников. Нельзя говорить о наличии хоть какой-то инфраструктуры для туристов, если в зданиях ПП или на подъезде к ним нет даже туалетов.

- Был у меня турист из Новой Зеландии. Увидел переход в Краскине - этот двухэтажный сарай! - и… извините, у него отвисла челюсть. Он был не удивлен даже, а просто напуган. Там часто отключают электричество, уж не знаю, почему. И вот группа из 40 человек ждет пока таможенник полезет на крышу и соединит какие-то проводки, чтобы компьютер заработал от генератора, - рассказывает руководитель тургрупп из Владивостока Светлана Ляпина.

"Свинство полное! Особенно ощущается после прохождения китайской границы… Случается, ждем перехода границы на нейтральной территории три часа в автобусе, и все это время даже в туалет не сходить. Это же унижение родной страны!", - самое распространенное мнение в Сети о пунктах пропуска в Приморье. Автор этих строк не припомнит на погранпереходах даже стелы с указанием, что гость из КНР въехал на территорию России. Может, оно и правильно…

С 2016 года в отношении подрядчиков, приступавших к строительству пунктов пропуска на Дальнем Востоке, было заведено 13 уголовных дел

На долгое время инфраструктура части пунктов пропуска (здания, оборудование, подъездные дороги) была отдана бизнес-структурам. Практика конца 1990-х - начала 2000 годов, когда многое из госсобственности передавалось предпринимателям, коснулась и границы. Объяснялось это стремлением качественно изменить отечественные погранпереходы, придать им, можно сказать, европейский лоск. Считалось, что частник-хозяйственник с этой задачей справится лучше, чем государство. Лоска, однако, не получилось, скорее наоборот. И тогда государство начало пытаться вновь брать эти объекты под свое крыло - вначале ответственность за них возложили на Федеральное агентство по обустройству госграницы, а после его ликвидации в феврале 2016-го года - на Министерство транспорта РФ и его структуру - Росгранстрой.

В начале 2019 года вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев выступил с инициативой выкупа имущества ПП, чтобы привести их в порядок. Но и качественного возврата в госсобственность даже по поручению президента РФ, данному Федеральному агентству по управлению государственным имуществом в октябре 2019-го, не вышло. Как следует из материалов Счетной палаты РФ, обнародованных в мае текущего года, из пяти пунктов пропуска, находящихся в Приморье на границе в КНР, в федеральную собственность за 150 миллионов рублей выкуплены четыре: "Пограничный", "Полтавка", "Краскино" и "Турий Рог". "Марково" отказался продавать собственник, кроме того, помешал и имевшийся судебный запрет на совершение регистрационных действий с этим зданием.

Счетная палата также выявила нарушения, допущенные при приобретении ПП в госсобственность. Среди них - завышение территориальным управлением Росимущества стоимости инфраструктуры пунктов "Турий Рог" и "Краскино" при выкупе на 6,5 миллиона рублей.

- То есть в полтора раза, - констатировал аудитор Андрей Батуркин.

При этом, отмечают специалисты, есть сомнения в экономической целесообразности приобретения в государственную собственность некоторых автомобильных ПП, так как есть планы по сооружению зданий ПП рядом с этими существующими. Более того, строительство уже шло. Но подрядчики, с которыми Росграница и Росгранстрой заключали контракты на возведение новых комплексов "Пограничный" и "Краскино", обязательства не выполнили. И из федерального бюджета на незавершенные объекты с 2011 года потрачено, соответственно, 582,4 и 897,4 миллиона рублей.

Памятна в Приморье и история 2013-го, когда следственный департамент МВД РФ возбудил уголовное дело о махинациях при обустройстве госграницы. Тогда правоохранители обнаружили хищения при реконструкции железнодорожного пункта пропуска "Адлер" в Краснодарском крае и автомобильного пункта пропуска "Пограничный" в Приморье. Были арестованы замглавы Росграницы Борис Хайтович, экс-замруководитель Росгранстроя Сергей Козленков и нескольких их подчиненных и предпринимателей. Главе Росграницы Дмитрию Безделову удалось бежать за пределы страны. Но в итоге он был арестован и осужден.

Как доложили Михаилу Мишустину в Благовещенске, с 2016-го в отношении компаний, приступавших к строительству ПП на Дальнем Востоке, было заведено 13 уголовных дел. Председателя правительства такой факт удивил: "Что, все четыре года все подрядчики оказывались уголовниками?"

Проблему управления пунктами пропуска в правительстве будут решать срочно. Премьер пообещал.

Кстати

В начале августа во Владивостоке прошло межведомственное совещание по теме модернизации автомобильных пунктов пропуска через госграницу "Пограничный" и "Марково" и объектов транспортной инфраструктуры. Из скупого сообщения Росгранстроя следует, что есть "концептуальные решения проектов реконструкции". В настоящее время в рамках федерального проекта "Логистика международной торговли" нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" разрабатывается проектная документация на реконструкцию автомобильного ПП "Марково". Завершение работ намечено на 2022 год. Федеральной целевой программой "Государственная граница…" предусмотрена реконструкция пункта пропуска "Пограничный". Закончить работы здесь планируют в декабре 2023 года.

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