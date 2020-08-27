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27.08.2020 05:17
Рубрика: Власть

Приморье получит миллиард рублей на решение проблем дольщиков

Текст: Ольга Журман

Федеральный бюджет направит в Приморье более одного миллиарда рублей для решения проблемы обманутых дольщиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Строительство жилья на Дальнем Востоке пошло на спад

Вопрос о предоставлении дополнительной финансовой поддержки решен на встрече министра финансов России Антона Силуанова и губернатора края Олега Кожемяко.

Такая же сумма финансовых бюджетных средств выделялся Приморья и в прошлом году.

В 2020 году край обязался достроить 11 проблемных домов, уже введено в эксплуатацию семь долгостроев. Если обязательств будут выполнены полностью, то в эксплуатацию будет введено не менее 100 тысяч квадратных метров жилой площади. Иными словами, квартиры получат еще 1,5 тысячи приморцев.

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