Приморье получит миллиард рублей на решение проблем дольщиков

Федеральный бюджет направит в Приморье более одного миллиарда рублей для решения проблемы обманутых дольщиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Вопрос о предоставлении дополнительной финансовой поддержки решен на встрече министра финансов России Антона Силуанова и губернатора края Олега Кожемяко.

Такая же сумма финансовых бюджетных средств выделялся Приморья и в прошлом году.

В 2020 году край обязался достроить 11 проблемных домов, уже введено в эксплуатацию семь долгостроев. Если обязательств будут выполнены полностью, то в эксплуатацию будет введено не менее 100 тысяч квадратных метров жилой площади. Иными словами, квартиры получат еще 1,5 тысячи приморцев.