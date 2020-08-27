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27.08.2020 09:54
Рубрика: Власть

В Хабаровске открылся военно-технический форум "Армия - 2020"

Текст: Артем Красиков
Фото: Пресс-служба правительства Хабаровского края Фото: Пресс-служба правительства Хабаровского края
Фото: Пресс-служба правительства Хабаровского края

На аэродроме в Хабаровске открылся военно-технический форум "Армия - 2020". Для жителей и гостей краевой столицы развернута выставочная площадка, на которой расположились 115 образцов военной техники и вооружения.

Фото: Дмитрий Ефремов/ТАСС
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В первый день работы форума зрители увидели показательные выступления танковых экипажей, подразделений спецназа Восточного военного округа и Росгвардии, клуба исторической реконструкции, а также демонстрационные полеты авиации.

Кроме того, в полевых павильонах все желающие смогут сдать кровь на COVID-19. Впервые "Армия - 2020" пройдет также в Комсомольске-на-Амуре и Бикине. В Хабаровске выставка продлится до 29 августа.

"Хочу поблагодарить Министерство обороны РФ и командование округа за организацию этого замечательного праздника. Сегодня здесь мы видим современные боевые самолеты, которые выпускает наш авиационный завод. Этот форум имеет большое значение для военно-патриотического воспитания нашей молодежи. Очень важно, чтобы наши дети видели мощь страны, уважали и гордились родиной", - приводит пресс-служба правительства региона слова врио губернатора Михаила Дегтярева.

В регионах Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Хабаровск ФОРУМ "АРМИЯ - 2020"

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