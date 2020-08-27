В Улан-Удэ появится экспериментальная экопарковка

В Улан-Удэ, в сквере "Ровесникам, ушедшим в бой", создадут экспериментальную экопарковку из бетонных решеток. В них высадят газонную траву, благодаря чему участок превратится в зеленую лужайку.

- Привычный вид парковки - это серая асфальтовая площадка, которая занимает много места и выполняет одну лишь функцию. Технологии не стоят на месте и позволяют превратить обычную парковку в зеленое место, - рассказали в администрации Улан-Удэ.

Экопарковки решают сразу две проблемы: нехватки парковочных мест и городской экологии. Особый материал, вкопанный в землю, выдерживает большую нагрузку, не давая сточным водам скапливаться на поверхности и защищая верхний слой почвы от эрозии.

Каждый автомобиль, стоящий на газоне, уничтожает примерно 15 метров зеленого покрова, восстанавливается который два и больше года. Специальная газонная решетка на экопарковке предотвращает появление на ней следов автомобиля.

Сквер "Ровесникам, ушедшим в бой" реставрируют в рамках муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда".