В Забайкалье сняли запрет на проведение массовых мероприятий

В Забайкальском крае снимается введенное из-за пандемии коронавирусной инфекции ограничение на проведение любых массовых мероприятий, в том числе деловых, культурных, спортивных и зрелищных. Соответствующее постановление подписал 26 августа губернатор региона Александр Осипов.

При этом число участников таких мероприятий пока ограничено, нельзя привлекать одновременно больше 50 человек. Необходимо также соблюдать все санитарно-эпидемиологические правила.

Забайкалье находится на финальном этапе снятия ограничительных мер. Однако риск заражения COVID-19 еще сохраняется. Поэтому в крае продолжают действовать требования соблюдать обязательный масочный режим и социальную дистанцию, а также режим самоизоляции для пожилых людей.

По последним данным, в регионе подтверждено 4493 случая коронавируса, 4100 человек уже полностью выздоровели, 55 - умерли.