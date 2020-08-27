Василий Орлов: В Томи вода спадает, на Бурее ситуация еще напряженная

Из района остров Старица амурского города Белогорска, который оказался частично подтоплен рекой Томь, начала уходить вода. Об этом рассказал губернатор Василий Орлов, посетивший подтопленный населенный пункт. Вместе с прокурором области Русланом Медведевым он оценил действия спасателей и властей города, а также встретился с его жителями.

- Хорошая новость: мы видим, что вода пошла на спад, что нет риска для жизни людей. Все спасательные, превентивные работы организованы хорошо. Мэрия подключена к этим мероприятиям. Как вариант, в дальнейшем рассмотрим возможность переселения жителей. Поручение я дал мэру Белогорска Станиславу Мелюкову, - отметил Василий Орлов.

Организовать такое переселение непросто. По словам главы региона, в первую очередь надо провести опрос граждан, посмотреть, кто за такое решение, кто - против.

- Нужно проработать отдельный порядок, определить, сколько это будет стоить. После этого уже можно будет говорить о том, как эта программа будет выглядеть, в какие сроки и кто попадет под переселение. Нужно понимать, что кроме Белогорска у нас подобные ситуации случаются, к сожалению, по всей территории области. Поэтому это должна быть программа, которая будет распространять свое действие на все Приамурье, - подчеркнул губернатор.

Те амурчане, чьи поля затопило, смогут рассчитывать на помощь. Их поддержат плодоовощной продукцией. В сентябре каждый прописанный в доме человек получит овощи по утвержденному нормативу - 50 килограммов картофеля, 20 - капусты и по десять килограммов моркови и свеклы.

Пока же жителям Старицы требуется еще более насущная помощь - из-за затопления дороги, соединяющей этот поселок и Белогорск, они оказались отрезаны от города. По поручению главы муниципалитета Станислава Мелюкова дважды в день им адресно выдают бесплатные хлеб и питьевую воду в упаковке. Первая партия поступила в первой половине дня 26 августа. Продукты доставляют спасатели.

- Органы прокуратуры осуществляют надзор за соблюдением законодательства. Мы встретились с людьми, в прокуратуре Белогорска открыта временная приемная прокурора области, где принимают обращения граждан. Люди обращаются за разъяснением вопросов о компенсациях за утрату урожая, повреждение имущества. Нам необходимо обеспечить надзорное сопровождение проводимых мероприятий, - рассказал прокурор области Руслан Медведев.

Напомним, в связи с подъемом уровня реки Томь утром 26 августа до 432 сантиметров в поселке остров Старица от воды пострадало 61 подворье. Несколько улиц, включая дороги, затоплены. Электричество в домах не отключалось. Несмотря на сложившуюся ситуацию, жители отказывались покидать дома - там остаются 158 взрослых и 28 детей. Остальные временно проживают у родственников и знакомых. В школе №5 для тех, кто вынужден покинуть место жительства из-за наводнения, развернут ПВР на 40 мест, но он пока не заселен. Из поселка эвакуированы 29 голов скота. По просьбе жителей животные доставлены в частные подсобные хозяйства белогорцев. К вечеру 26 августа уровень воды в Томи упал на семь сантиметров.

А вот на реке Бурея паводковая обстановка остается напряженной. Готовность населенных пунктов к ее ухудшению и режим работы Бурейского водохранилища губернатор области обсудил в рамках рабочей поездки в Бурейский район. Допустить подтопления здесь сел, по словам Василия Орлова, нельзя.

После прошедших ливневых дождей на территории Бурейского района установлен режим повышенной готовности. Бурейская ГЭС работает сейчас в штатном режиме, но с 14 августа ведется постоянный мониторинг уровня воды в Бурее и объема холостых сбросов на Бурейской и Нижне-Бурейской станциях.

- По данным на 25 августа среднесуточный объем сброса воды в нижний бьеф Бурейского гидроузла составил 4778 м³/с. При этом приток в водохранилище составляет порядка 3710 м³/с. С учетом прогнозов ФГБУ "Дальневосточное УГМС" приток в водохранилище с 3300 м³/с с 26 августа будет постепенно уменьшаться до 1500 м³/с к 1 сентября. При снижении притока объем сбросов может быть также снижен, - рассказал исполняющий обязанности директора филиала ПАО "РусГидро" - "Бурейская ГЭС" Андрей Попов.

Глава области поинтересовался, какой уровень водохранилища прогнозируется в ближайшее время.

- Правилами использования водных ресурсов мы должны поддерживать отметку водохранилища в 254 метра. При этом у нас есть запас до 256 метров, примерно два кубических километра. Этот объем будет использован для приема возможных осенних паводков. После водохранилище уйдет в зиму, - ответил Андрей Попов.

Как отмечают специалисты, даже при увеличении сбросов воды до 6000 м³/с угрозы подтопления не прогнозируется. Тем не менее просчитаны различные сценарии развития паводковой ситуации для сел, расположенных на берегах Буреи - Николаевки, Малиновки, Гомелевки, Усть-Кивды, Асташихи, пгт. Новобурейского. Как доложили губернатору, при уровне реки в 500 сантиметров может произойти выход воды на пойму, а при достижении отметки в 800 сантиметров будет отмечаться опасное явление. Руководство района контролирует ситуацию, данные обновляются каждые четыре часа. Все главы и жители сел проинформированы о возможности изменения паводковой ситуации на реке Бурея. Вдоль береговой линии постоянно проводят рейды. Главы поселений проверили системы оповещения, в готовности находится пункт временного размещения на базе гостиницы Бурея.