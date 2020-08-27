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27.08.2020 04:11
Рубрика: Происшествия

Во Владивостоке мужчина напал с ножом на полицейского

Текст: Анна Бондаренко

Во Владивостоке полицейские устанавливают обстоятельства инцидента, во время которого ножевые ранения получил сотрудник дорожно-патрульной службы, сообщает пресс-служба управления МВД РФ по Приморскому краю.

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Конфликт между двумя водителями произошел накануне вечером. В результате один из них достал нож и несколько раз ударил им оппонента. 26-летний пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии. Нападавший сел в машину и скрылся. Сейчас его ищут.

В полиции пояснили, что у раненого полицейского был выходной, и одет он был в гражданскую одежду.

"В настоящее время личность нарушителя установлена, проводится комплекс мероприятий, направленных на его задержание", - отметили в полиции, подчеркнув, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток

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