Во Владивостоке мужчина напал с ножом на полицейского

Во Владивостоке полицейские устанавливают обстоятельства инцидента, во время которого ножевые ранения получил сотрудник дорожно-патрульной службы, сообщает пресс-служба управления МВД РФ по Приморскому краю.

Конфликт между двумя водителями произошел накануне вечером. В результате один из них достал нож и несколько раз ударил им оппонента. 26-летний пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии. Нападавший сел в машину и скрылся. Сейчас его ищут.

В полиции пояснили, что у раненого полицейского был выходной, и одет он был в гражданскую одежду.

"В настоящее время личность нарушителя установлена, проводится комплекс мероприятий, направленных на его задержание", - отметили в полиции, подчеркнув, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.