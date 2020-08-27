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27.08.2020 10:30
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 4711 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 23,6% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  • 1. Москва 637
  • 2. Санкт-Петербург 184
  • 3. Московская область 148
  • 4. Нижегородская область 134
  • 5. Ростовская область 128
  • 6. Ставропольский край 120
  • 7. Свердловская область 119
  • 8. Волгоградская область 112
  • 9. Красноярский край 112
  • 10. Воронежская область 101
  • 11. Кемеровская область 98
  • 12. Саратовская область 97
  • 13. Краснодарский край 86
  • 14. Оренбургская область 86
  • 15. Приморский край 82
  • 16. Ульяновская область 80
  • 17. Иркутская область 76
  • 18. Самарская область 74
  • 19. Архангельская область 73
  • 20. Мурманская область 69
  • 21. Челябинская область 69
  • 22. Алтайский край 69
  • 23. Республика Дагестан 65
  • 24. Ханты-Мансийский АО 65
  • 25. Хабаровский край 65
  • 26. Кировская область 63
  • 27. Пензенская область 62
  • 28. Пермский край 58
  • 29. Сахалинская область 58
  • 30. Республика Калмыкия 57
  • 31. Новосибирская область 51
  • 32. Тюменская область 47
  • 33. Республика Саха (Якутия) 44
  • 34. Астраханская область 43
  • 35. Томская область 43
  • 36. Ямало-Ненецкий АО 42
  • 37. Орловская область 41
  • 38. Республика Бурятия 41
  • 39. Ярославская область 40
  • 40. Карачаево-Черкесская Республика 39
  • 41. Белгородская область 38
  • 42. Ивановская область 38
  • 43. Костромская область 38
  • 44. Республика Карелия 35
  • 45. Республика Алтай 34
  • 46. Республика Крым 34
  • 47. Курская область 33
  • 48. Республика Башкортостан 33
  • 49. Республика Мордовия 33
  • 50. Вологодская область 32
  • 51. Чувашская Республика 32
  • 52. Омская область 30
  • 53. Ленинградская область 29
  • 54. Республика Татарстан 29
  • 55. Рязанская область 28
  • 56. Псковская область 28
  • 57. Владимирская область 27
  • 58. Калужская область 26
  • 59. Тульская область 26
  • 60. Брянская область 24
  • 61. Тверская область 24
  • 62. Республика Коми 24
  • 63. Республика Тыва 24
  • 64. Амурская область 24
  • 65. Забайкальский край 23
  • 66. Тамбовская область 22
  • 67. Удмуртская Республика 22
  • 68. Республика Ингушетия 21
  • 69. Курганская область 21
  • 70. Кабардино-Балкарская Республика 20
  • 71. Новгородская область 19
  • 72. Республика Северная Осетия 19
  • 73. Республика Хакасия 19
  • 74. Калининградская область 18
  • 75. Смоленская область 17
  • 76. Республика Адыгея 17
  • 77. Липецкая область 16
  • 78. Республика Марий Эл 16
  • 79. Магаданская область 16
  • 80. Камчатский край 12
  • 81. Чеченская Республика 4
  • 82. Еврейская АО 3
  • 83. Ненецкий автономный округ 2
  • 84. г. Севастополь 2
  • 85. Чукотский АО 1

Всего в России зарегистрировано 975 576 случаев (+0,5%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  • 1. Москва, Московская область, Чеченская Республика 0,2%
  • 2. Ямало-Ненецкий АО, Камчатский край, Ханты-Мансийский АО, Калужская область, Кабардино-Балкарская Республика, Брянская область, Тамбовская область, Смоленская область, Тульская область, Омская область, Липецкая область 0,3%
  • 3. Республика Тыва, Республика Коми, Новгородская область, Республика Северная Осетия, Рязанская область, Чувашская Республика, Республика Марий Эл, Владимирская область, Ленинградская область, Республика Башкортостан, г. Севастополь 0,4%
За последние сутки подтвержден 121 летальный случай:
  • Воронежская область 2
  • Ивановская область 2
  • Калужская область 3
  • Костромская область 1
  • Липецкая область 1
  • Рязанская область 1
  • Смоленская область 1
  • Тверская область 3
  • Тульская область 2
  • Москва 12
  • Республика Карелия 1
  • Архангельская область 3
  • Ленинградская область 5
  • Мурманская область 3
  • Псковская область 1
  • Санкт-Петербург 17
  • Республика Калмыкия 2
  • Республика Крым 1
  • Краснодарский край 3
  • Астраханская область 1
  • Ростовская область 6
  • Республика Дагестан 2
  • Ставропольский край 3
  • Республика Марий Эл 1
  • Пермский край 3
  • Кировская область 1
  • Нижегородская область 3
  • Оренбургская область 2
  • Пензенская область 1
  • Самарская область 1
  • Свердловская область 3
  • Ханты-Мансийский АО 1
  • Челябинская область 1
  • Республика Хакасия 2
  • Красноярский край 8
  • Иркутская область 3
  • Кемеровская область 5
  • Новосибирская область 3
  • Омская область 4
  • Томская область 2
  • Хабаровский край 1

За весь период пандемии по России умерли 16 804 человека.

За прошедшие сутки из стационаров выписано 6411 выздоровевших:
  • Белгородская область 101
  • Брянская область 23
  • Владимирская область 24
  • Воронежская область 114
  • Ивановская область 25
  • Калужская область 48
  • Костромская область 39
  • Курская область 104
  • Липецкая область 32
  • Московская область 146
  • Орловская область 79
  • Рязанская область 25
  • Смоленская область 23
  • Тамбовская область 62
  • Тверская область 25
  • Тульская область 31
  • Ярославская область 48
  • Москва 1435
  • Республика Карелия 110
  • Республика Коми 102
  • Архангельская область 41
  • Вологодская область 50
  • Калининградская область 47
  • Ленинградская область 27
  • Мурманская область 134
  • Новгородская область 39
  • Псковская область 27
  • Санкт-Петербург 65
  • Республика Адыгея 17
  • Республика Калмыкия 12
  • Республика Крым 55
  • Краснодарский край 68
  • Астраханская область 110
  • Волгоградская область 289
  • Ростовская область 172
  • Севастополь 4
  • Республика Дагестан 46
  • Республика Ингушетия 18
  • Кабардино-Балкарская Республика 15
  • Карачаево-Черкесская Республика 21
  • Чеченская Республика 6
  • Ставропольский край 134
  • Республика Башкортостан 56
  • Республика Марий Эл 14
  • Республика Мордовия 27
  • Республика Татарстан 28
  • Удмуртская Республика 27
  • Республика Чувашия 30
  • Пермский край 41
  • Кировская область 53
  • Нижегородская область 188
  • Оренбургская область 155
  • Пензенская область 47
  • Самарская область 100
  • Саратовская область 108
  • Ульяновская область 104
  • Курганская область 21
  • Свердловская область 58
  • Тюменская область 21
  • Ханты-Мансийский АО 107
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 66
  • Челябинская область 93
  • Республика Алтай 21
  • Республика Тыва 27
  • Республика Хакасия 16
  • Алтайский край 79
  • Красноярский край 81
  • Иркутская область 131
  • Кемеровская область 67
  • Новосибирская область 48
  • Омская область 97
  • Томская область 79
  • Республика Бурятия 32
  • Республика Саха (Якутия) 31
  • Забайкальский край 50
  • Камчатский край 8
  • Приморский край 56
  • Амурская область 20
  • Магаданская область 24
  • Хабаровский край 85
  • Сахалинская область 106
  • Еврейская автономная область 16

За весь период пандемии выписано из стационаров России - 792 561 выздоровевший.

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