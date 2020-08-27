За сутки в России подтверждено 4711 случаев COVID-19 в 85 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 23,6% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- 1. Москва 637
- 2. Санкт-Петербург 184
- 3. Московская область 148
- 4. Нижегородская область 134
- 5. Ростовская область 128
- 6. Ставропольский край 120
- 7. Свердловская область 119
- 8. Волгоградская область 112
- 9. Красноярский край 112
- 10. Воронежская область 101
- 11. Кемеровская область 98
- 12. Саратовская область 97
- 13. Краснодарский край 86
- 14. Оренбургская область 86
- 15. Приморский край 82
- 16. Ульяновская область 80
- 17. Иркутская область 76
- 18. Самарская область 74
- 19. Архангельская область 73
- 20. Мурманская область 69
- 21. Челябинская область 69
- 22. Алтайский край 69
- 23. Республика Дагестан 65
- 24. Ханты-Мансийский АО 65
- 25. Хабаровский край 65
- 26. Кировская область 63
- 27. Пензенская область 62
- 28. Пермский край 58
- 29. Сахалинская область 58
- 30. Республика Калмыкия 57
- 31. Новосибирская область 51
- 32. Тюменская область 47
- 33. Республика Саха (Якутия) 44
- 34. Астраханская область 43
- 35. Томская область 43
- 36. Ямало-Ненецкий АО 42
- 37. Орловская область 41
- 38. Республика Бурятия 41
- 39. Ярославская область 40
- 40. Карачаево-Черкесская Республика 39
- 41. Белгородская область 38
- 42. Ивановская область 38
- 43. Костромская область 38
- 44. Республика Карелия 35
- 45. Республика Алтай 34
- 46. Республика Крым 34
- 47. Курская область 33
- 48. Республика Башкортостан 33
- 49. Республика Мордовия 33
- 50. Вологодская область 32
- 51. Чувашская Республика 32
- 52. Омская область 30
- 53. Ленинградская область 29
- 54. Республика Татарстан 29
- 55. Рязанская область 28
- 56. Псковская область 28
- 57. Владимирская область 27
- 58. Калужская область 26
- 59. Тульская область 26
- 60. Брянская область 24
- 61. Тверская область 24
- 62. Республика Коми 24
- 63. Республика Тыва 24
- 64. Амурская область 24
- 65. Забайкальский край 23
- 66. Тамбовская область 22
- 67. Удмуртская Республика 22
- 68. Республика Ингушетия 21
- 69. Курганская область 21
- 70. Кабардино-Балкарская Республика 20
- 71. Новгородская область 19
- 72. Республика Северная Осетия 19
- 73. Республика Хакасия 19
- 74. Калининградская область 18
- 75. Смоленская область 17
- 76. Республика Адыгея 17
- 77. Липецкая область 16
- 78. Республика Марий Эл 16
- 79. Магаданская область 16
- 80. Камчатский край 12
- 81. Чеченская Республика 4
- 82. Еврейская АО 3
- 83. Ненецкий автономный округ 2
- 84. г. Севастополь 2
- 85. Чукотский АО 1
Всего в России зарегистрировано 975 576 случаев (+0,5%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Москва, Московская область, Чеченская Республика 0,2%
- 2. Ямало-Ненецкий АО, Камчатский край, Ханты-Мансийский АО, Калужская область, Кабардино-Балкарская Республика, Брянская область, Тамбовская область, Смоленская область, Тульская область, Омская область, Липецкая область 0,3%
- 3. Республика Тыва, Республика Коми, Новгородская область, Республика Северная Осетия, Рязанская область, Чувашская Республика, Республика Марий Эл, Владимирская область, Ленинградская область, Республика Башкортостан, г. Севастополь 0,4%
За последние сутки подтвержден 121 летальный случай:
- Воронежская область 2
- Ивановская область 2
- Калужская область 3
- Костромская область 1
- Липецкая область 1
- Рязанская область 1
- Смоленская область 1
- Тверская область 3
- Тульская область 2
- Москва 12
- Республика Карелия 1
- Архангельская область 3
- Ленинградская область 5
- Мурманская область 3
- Псковская область 1
- Санкт-Петербург 17
- Республика Калмыкия 2
- Республика Крым 1
- Краснодарский край 3
- Астраханская область 1
- Ростовская область 6
- Республика Дагестан 2
- Ставропольский край 3
- Республика Марий Эл 1
- Пермский край 3
- Кировская область 1
- Нижегородская область 3
- Оренбургская область 2
- Пензенская область 1
- Самарская область 1
- Свердловская область 3
- Ханты-Мансийский АО 1
- Челябинская область 1
- Республика Хакасия 2
- Красноярский край 8
- Иркутская область 3
- Кемеровская область 5
- Новосибирская область 3
- Омская область 4
- Томская область 2
- Хабаровский край 1
За весь период пандемии по России умерли 16 804 человека.
За прошедшие сутки из стационаров выписано 6411 выздоровевших:
- Белгородская область 101
- Брянская область 23
- Владимирская область 24
- Воронежская область 114
- Ивановская область 25
- Калужская область 48
- Костромская область 39
- Курская область 104
- Липецкая область 32
- Московская область 146
- Орловская область 79
- Рязанская область 25
- Смоленская область 23
- Тамбовская область 62
- Тверская область 25
- Тульская область 31
- Ярославская область 48
- Москва 1435
- Республика Карелия 110
- Республика Коми 102
- Архангельская область 41
- Вологодская область 50
- Калининградская область 47
- Ленинградская область 27
- Мурманская область 134
- Новгородская область 39
- Псковская область 27
- Санкт-Петербург 65
- Республика Адыгея 17
- Республика Калмыкия 12
- Республика Крым 55
- Краснодарский край 68
- Астраханская область 110
- Волгоградская область 289
- Ростовская область 172
- Севастополь 4
- Республика Дагестан 46
- Республика Ингушетия 18
- Кабардино-Балкарская Республика 15
- Карачаево-Черкесская Республика 21
- Чеченская Республика 6
- Ставропольский край 134
- Республика Башкортостан 56
- Республика Марий Эл 14
- Республика Мордовия 27
- Республика Татарстан 28
- Удмуртская Республика 27
- Республика Чувашия 30
- Пермский край 41
- Кировская область 53
- Нижегородская область 188
- Оренбургская область 155
- Пензенская область 47
- Самарская область 100
- Саратовская область 108
- Ульяновская область 104
- Курганская область 21
- Свердловская область 58
- Тюменская область 21
- Ханты-Мансийский АО 107
- Ямало-Ненецкий автономный округ 66
- Челябинская область 93
- Республика Алтай 21
- Республика Тыва 27
- Республика Хакасия 16
- Алтайский край 79
- Красноярский край 81
- Иркутская область 131
- Кемеровская область 67
- Новосибирская область 48
- Омская область 97
- Томская область 79
- Республика Бурятия 32
- Республика Саха (Якутия) 31
- Забайкальский край 50
- Камчатский край 8
- Приморский край 56
- Амурская область 20
- Магаданская область 24
- Хабаровский край 85
- Сахалинская область 106
- Еврейская автономная область 16
За весь период пандемии выписано из стационаров России - 792 561 выздоровевший.