За сутки в России подтверждено 4711 случаев COVID-19 в 85 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 23,6% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1. Москва 637

2. Санкт-Петербург 184

3. Московская область 148

4. Нижегородская область 134

5. Ростовская область 128

6. Ставропольский край 120

7. Свердловская область 119

8. Волгоградская область 112

9. Красноярский край 112

10. Воронежская область 101

11. Кемеровская область 98

12. Саратовская область 97

13. Краснодарский край 86

14. Оренбургская область 86

15. Приморский край 82

16. Ульяновская область 80

17. Иркутская область 76

18. Самарская область 74

19. Архангельская область 73

20. Мурманская область 69

21. Челябинская область 69

22. Алтайский край 69

23. Республика Дагестан 65

24. Ханты-Мансийский АО 65

25. Хабаровский край 65

26. Кировская область 63

27. Пензенская область 62

28. Пермский край 58

29. Сахалинская область 58

30. Республика Калмыкия 57

31. Новосибирская область 51

32. Тюменская область 47

33. Республика Саха (Якутия) 44

34. Астраханская область 43

35. Томская область 43

36. Ямало-Ненецкий АО 42

37. Орловская область 41

38. Республика Бурятия 41

39. Ярославская область 40

40. Карачаево-Черкесская Республика 39

41. Белгородская область 38

42. Ивановская область 38

43. Костромская область 38

44. Республика Карелия 35

45. Республика Алтай 34

46. Республика Крым 34

47. Курская область 33

48. Республика Башкортостан 33

49. Республика Мордовия 33

50. Вологодская область 32

51. Чувашская Республика 32

52. Омская область 30

53. Ленинградская область 29

54. Республика Татарстан 29

55. Рязанская область 28

56. Псковская область 28

57. Владимирская область 27

58. Калужская область 26

59. Тульская область 26

60. Брянская область 24

61. Тверская область 24

62. Республика Коми 24

63. Республика Тыва 24

64. Амурская область 24

65. Забайкальский край 23

66. Тамбовская область 22

67. Удмуртская Республика 22

68. Республика Ингушетия 21

69. Курганская область 21

70. Кабардино-Балкарская Республика 20

71. Новгородская область 19

72. Республика Северная Осетия 19

73. Республика Хакасия 19

74. Калининградская область 18

75. Смоленская область 17

76. Республика Адыгея 17

77. Липецкая область 16

78. Республика Марий Эл 16

79. Магаданская область 16

80. Камчатский край 12

81. Чеченская Республика 4

82. Еврейская АО 3

83. Ненецкий автономный округ 2

84. г. Севастополь 2

85. Чукотский АО 1 Всего в России зарегистрировано 975 576 случаев (+0,5%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Москва, Московская область, Чеченская Республика 0,2%

2. Ямало-Ненецкий АО, Камчатский край, Ханты-Мансийский АО, Калужская область, Кабардино-Балкарская Республика, Брянская область, Тамбовская область, Смоленская область, Тульская область, Омская область, Липецкая область 0,3%

3. Республика Тыва, Республика Коми, Новгородская область, Республика Северная Осетия, Рязанская область, Чувашская Республика, Республика Марий Эл, Владимирская область, Ленинградская область, Республика Башкортостан, г. Севастополь 0,4% За последние сутки подтвержден 121 летальный случай: Воронежская область 2

Ивановская область 2

Калужская область 3

Костромская область 1

Липецкая область 1

Рязанская область 1

Смоленская область 1

Тверская область 3

Тульская область 2

Москва 12

Республика Карелия 1

Архангельская область 3

Ленинградская область 5

Мурманская область 3

Псковская область 1

Санкт-Петербург 17

Республика Калмыкия 2

Республика Крым 1

Краснодарский край 3

Астраханская область 1

Ростовская область 6

Республика Дагестан 2

Ставропольский край 3

Республика Марий Эл 1

Пермский край 3

Кировская область 1

Нижегородская область 3

Оренбургская область 2

Пензенская область 1

Самарская область 1

Свердловская область 3

Ханты-Мансийский АО 1

Челябинская область 1

Республика Хакасия 2

Красноярский край 8

Иркутская область 3

Кемеровская область 5

Новосибирская область 3

Омская область 4

Томская область 2

Хабаровский край 1 За весь период пандемии по России умерли 16 804 человека. За прошедшие сутки из стационаров выписано 6411 выздоровевших: Белгородская область 101

Брянская область 23

Владимирская область 24

Воронежская область 114

Ивановская область 25

Калужская область 48

Костромская область 39

Курская область 104

Липецкая область 32

Московская область 146

Орловская область 79

Рязанская область 25

Смоленская область 23

Тамбовская область 62

Тверская область 25

Тульская область 31

Ярославская область 48

Москва 1435

Республика Карелия 110

Республика Коми 102

Архангельская область 41

Вологодская область 50

Калининградская область 47

Ленинградская область 27

Мурманская область 134

Новгородская область 39

Псковская область 27

Санкт-Петербург 65

Республика Адыгея 17

Республика Калмыкия 12

Республика Крым 55

Краснодарский край 68

Астраханская область 110

Волгоградская область 289

Ростовская область 172

Севастополь 4

Республика Дагестан 46

Республика Ингушетия 18

Кабардино-Балкарская Республика 15

Карачаево-Черкесская Республика 21

Чеченская Республика 6

Ставропольский край 134

Республика Башкортостан 56

Республика Марий Эл 14

Республика Мордовия 27

Республика Татарстан 28

Удмуртская Республика 27

Республика Чувашия 30

Пермский край 41

Кировская область 53

Нижегородская область 188

Оренбургская область 155

Пензенская область 47

Самарская область 100

Саратовская область 108

Ульяновская область 104

Курганская область 21

Свердловская область 58

Тюменская область 21

Ханты-Мансийский АО 107

Ямало-Ненецкий автономный округ 66

Челябинская область 93

Республика Алтай 21

Республика Тыва 27

Республика Хакасия 16

Алтайский край 79

Красноярский край 81

Иркутская область 131

Кемеровская область 67

Новосибирская область 48

Омская область 97

Томская область 79

Республика Бурятия 32

Республика Саха (Якутия) 31

Забайкальский край 50

Камчатский край 8

Приморский край 56

Амурская область 20

Магаданская область 24

Хабаровский край 85

Сахалинская область 106

Еврейская автономная область 16 За весь период пандемии выписано из стационаров России - 792 561 выздоровевший.