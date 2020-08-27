Ладыков: Сотрудничество с Москвой полезно для города и республики

Между Чувашией и Москвой подписано соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

Подписи под документом во время встречи в правительстве российской столицы поставили врио главы Чувашии Олег Николаев и мэр Москвы Сергей Собянин.

Соглашение предполагает обмен компетенциями и содействие в реализации проектов в сферах транспорта, информационных коммуникаций, промышленности, торговли и услуг, строительства, ЖКХ и благоустройства городских территорий, здравоохранения, образования, туризма и спорта, а также охраны окружающей среды.

- После подписания сотрудничество выйдет на другой уровень развития и будет способствовать процветанию наших регионов, - прокомментировал событие Собянин.

По словам Олега Николаева, передовой опыт столицы РФ будет внедряться во всех отраслях республики.

- Очевидно, сегодняшняя организация жизни требует от нас совершенно иных подходов. И мы с удовольствием отмечаем и гордимся, что столица нашей страны из года в год улучшает свои позиции в области стандартов урбанизации, занимает ведущие места по внедрению цифровых технологий. Мы подписали соглашение о продлении наших взаимоотношений. Надеюсь, что передовой опыт Москвы мы будем активнее внедрять во всех отраслях уже на территории нашей республики, - отметил врио главы региона.

Николаев также добавил, что Чувашия с мощным сельскохозяйственным потенциалом будет стремиться обеспечить москвичей качественными продуктами питания.

Глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков назвал соглашение значимым для республики в целом и столицы региона в частности.

- Уверен, двустороннее взаимодействие, межрегиональная интеграция, партнерство в области социальной защиты расширят деловые связи, усилят инвестиционную привлекательность Чебоксар, - написал сити-менеджер в своем Instagram.

По мнению Ладыкова, опыт Москвы полезен для Чебоксар как в организации общественных пространств, так и в организации пассажирских перевозок, торговли, формировании архитектурного облика города.