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27.08.2020 19:27
Рубрика: Происшествия

Гора говорит - нет

Прокуроры проверят законность продажи акций Башкирской содовой компании
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск № 192(8246)
Генпрокуратура по поручению Владимира Путина начала проверку отчуждения государственных акций Башкирской содовой компании. Проведение проверки находится на личном контроле Генпрокурора РФ Игоря Краснова.
Фото: Вадим Брайдов/ТАСС Фото: Вадим Брайдов/ТАСС
Фото: Вадим Брайдов/ТАСС

Перед этим глава государства поручил на совещании с правительством кабмину и руководству Республики Башкортостан разобраться в ситуации с Башкирской содовой компанией (БСК) и выводом денег в офшоры, а также с переходом предприятия в частные руки. По словам президента, контрольный пакет БСК принадлежит частным лицам, а деньги, заработанные компанией, в развитие практически не инвестируются и в регионе не остаются. "Деньги идут туда, где проживают отчасти акционеры, и на кипрские счета, во Францию, Швейцарию. Жить, конечно, можно где угодно, мы свободная страна, но если вы здесь работаете, в России, здесь зарабатываете деньги. Нужно подумать о людях, которые работают на ваших предприятиях? - сказал глава государства.
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Он назвал это "бесконтрольным выкачиванием денег без всяких обязательств, связанных с инвестициями". Как сообщил корреспонденту "РГ" официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов, Генпрокуратура организовала проверку законности сокращения доли государства в крупнейшем предприятии отрасли - Башкирской содовой компании.

"Будет дана принципиальная оценка действиям всех лиц, причастных к сделкам с акциями предприятия, в результате которых государство утратило над ним контроль", - сообщил Иванов. Он отметил, что по итогам надзорных мероприятий будет решен вопрос о принятии мер по возврату имущественного комплекса государству.

Действия руководства БСК, которая готовилась к разработке знаменитого символа республики - горы шихан Куштау, привели к массовым протестам экозащитников и обычных жителей республики. По данным местных властей, 15 и 16 августа во время конфликта с митингующими пострадали двое полицейских, было задержано 30 активистов. Глава Башкирии Радий Хабиров 21 августа на встрече с защитниками горы Куштау заявил, что шихану дадут статус особо охраняемой территории и он не будет разрабатываться.

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Башкирская содовая компания была создана весной 2013 года путем присоединения ОАО "Сода", в котором правительству Башкирии принадлежало 61,65%, к ОАО "Каустик", которым владели частные "Башхим" и кипрская Modisanna. На 1 августа 2020 года "Башхиму" принадлежало 57,18% акций БСК, а госинвесткомпании Башкирии АО "Региональный фонд" - 38,28%. В свою очередь, "Башхим" полностью принадлежит кипрской Modisanna.

На горе Куштау обнаружено 316,5 млн тонн известняка для химической и цементной промышленности. По предварительным оценкам, запасов месторождения хватило бы на 150 лет работы компании.

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