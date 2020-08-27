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27.08.2020 10:15
Рубрика: Общество

Пермские ученые научили роботов распознавать сгоревшие лампочки

Текст: Алексей Трапезников (Пермь)

Группа ученых Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) создала систему управления роботом, который будет заменять неработающие светильники. Искусственный интеллект повысит качество обслуживания систем городского освещения и позволит снизить количество несчастных случаев на производстве, ведь работы по замене осветительных приборов, как правило, проходят на высоте от восьми до 15 метров.

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- Промышленные роботы на производстве ориентируются в пространстве с помощью заранее определенных карт или радиометок. Но на улице невозможно оборудовать метками все объекты и поддерживать карты внешней среды в актуальном состоянии. Поэтому мы предлагаем использовать нейронные сети и методы машинного обучения, чтобы робот распознавал сложные объекты в режиме реального времени. По фото или видео он классифицирует светильники и на основе этого принимает решения, - пояснил один из разработчиков новой нейросети Павел Сливницин.

Ученые обучили искусственный интеллект на отдельном сервере с помощью 250 фотографий фонарей в "знакомых" для робота ракурсах. Подборку в дальнейшем можно пополнять новыми фото, которые собирает робокомплекс.

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