Пермские ученые научили роботов распознавать сгоревшие лампочки

Группа ученых Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) создала систему управления роботом, который будет заменять неработающие светильники. Искусственный интеллект повысит качество обслуживания систем городского освещения и позволит снизить количество несчастных случаев на производстве, ведь работы по замене осветительных приборов, как правило, проходят на высоте от восьми до 15 метров.

- Промышленные роботы на производстве ориентируются в пространстве с помощью заранее определенных карт или радиометок. Но на улице невозможно оборудовать метками все объекты и поддерживать карты внешней среды в актуальном состоянии. Поэтому мы предлагаем использовать нейронные сети и методы машинного обучения, чтобы робот распознавал сложные объекты в режиме реального времени. По фото или видео он классифицирует светильники и на основе этого принимает решения, - пояснил один из разработчиков новой нейросети Павел Сливницин.

Ученые обучили искусственный интеллект на отдельном сервере с помощью 250 фотографий фонарей в "знакомых" для робота ракурсах. Подборку в дальнейшем можно пополнять новыми фото, которые собирает робокомплекс.