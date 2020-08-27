Полпред Игорь Комаров в Ульяновске прогулялся по индустриальному парку

27 августа полномочный представитель Президента РФ в ПФО прибыл в Ульяновскую область с рабочим визитом, где осмотрел индустриальный парк "Платформа 2.0" на территории портовой особой экономической зоны (ПОЭЗ) "Ульяновск".

Во время посещения неукоснительно соблюдались все меры предосторожности, связанные с пандемией COVID-19, включая масочный режим и регулярное пользование антисептиками.

"Сейчас готовые производственные корпуса, куда можно прийти и сразу начать производство, сэкономив годы на строительство, особенно востребованы бизнесом. Действующие предприятия ПОЭЗ уже инвестировали порядка 3 млрд рублей в экономику региона и создали почти 700 новых рабочих мест. Такие площадки - это драйверы развития экономики", - отметил во время осмотра индустриального парка ульяновский губернатор Сергей Морозов.

Председатель правительства региона Александр Смекалин добавил, что по причине пандемии проведены корректировки программы Минэкономразвития и вычеркнуты затраты на строительство корпусов индустриальных парков.

"Мы хотели войти в программу по второй очереди реструктуризации бюджетных кредитов, где предполагалось списание затрат регионов на оплату таких кредитов, если эти средства будут направлены на развитие инвестиционной инфраструктуры. Однако в окончательную версию документа вошли только инженерные сети: дороги, коммуникации, а инфраструктура индустриальных парков в этот перечень не вошла. Мы обратились к вам за поддержкой, поскольку это будет серьезным подспорьем для экономического развития региона и хорошим конкурентным преимуществом перед другими странами, поскольку даст нам возможность предоставлять не только готовые площади, но и льготы для инвесторов", - добавил глава кабмина.

Полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров, в свою очередь, отметил, что этот вопрос обсуждается на федеральном уровне: "Нужно освежить понимание, мы вернемся к обсуждению этого вопроса".

В настоящее время в индустриальном парке второй очереди функционирует три производственных корпуса общей площадью 15 тысяч кв. м. Строительство завершено в июне 2020 года. Здесь будут реализованы три инвестиционных проекта. На большей части площадей разместит производство отечественная компания современных композитных материалов для промышленно-гражданского строительства, электроэнергетики и дорожной отрасли. Производственный корпус строился с учётом потребностей этого инвестора. Компания планирует создать более 700 новых рабочих мест.

Ещё около 70 человек примет на работу шведская компания-производитель изделий из алюминия "Интернэшнл Алюминиум Кастинг". Инвестор уже получил статус резидента особой экономической зоны и использует возможность быстрого запуска производства на готовых площадях индустриального парка. На следующем этапе проекта планируется строительство собственного производственного модуля на территории ОЭЗ. Проект ориентирован на литье алюминиевых компонентов преимущественно для заказчиков из автомобильной промышленности, в частности, планируется отливать и поставлять автомобильные компоненты для таких компаний, как Volvo, Renault, Scania, MAN, Daimler, КамАЗ, ДААЗ, ГАЗ. Готовая продукция будет поставляться заказчикам в Европе и России.

Кроме того, в корпусах индустриального парка будет налажен выпуск мягких игрушек и подарочной упаковки действующего резидента ОЭЗ "Ульяновск" компании "Элитим", которая также обеспечит дополнительные рабочие места на территории портовой ОЭЗ.

"В ПОЭЗ уже работает индустриальный парк первой очереди площадью 14 тыс. к. м, все его площади заняты резидентами. Поэтому в августе прошлого года мы приступили к строительству второй очереди индустриального парка. Спустя год производственные корпуса площадью 15 тысяч кв. м готовы к приему резидентов. Все работы, включая разработку проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы, осуществлены в кратчайшие сроки. Всего вторая очередь индустриального парка предполагает создание более 800 новых рабочих мест", - рассказал руководитель ПОЭЗ "Ульяновск" Олег Барабанов.

Из всех действующих в России ПОЭЗ "Ульяновск" является единственной зоной портового типа, ориентированной на реализацию проектов в области производства, технического обслуживания и ремонта авиационной техники, а также грузовой логистики. Располагается она на территории, примыкающей к аэропорту "Ульяновск-Восточный", также рядом проходит железная и автомобильная дороги с выездом на федеральную трассу. На данной площадке действует режим свободной таможенной зоны, позволяющий увеличить экспорт произведенной в Ульяновской области продукции, что отвечает целям и задачам, обозначенным Президентом России Владимиром Путиным и закрепленным в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт".

В настоящее время в ПОЭЗ зарегистрировано 35 резидентов из разных сфер деятельности, начиная от оптовой торговли, логистики, завершая производством авиа-, автокомпонентов и другими направлениями. Среди них компании "Промтех-Ульяновск" (производство кабельной продукции для авиации), российско-немецкая "МекраРус" (производство зеркал для автомобильной промышленности), "Т1" (складской комплекс класса "А"), ПК "БИТУСКАН" (производство досмотрового оборудования для аэропортовой деятельности - рамки, металлоискатели, сканеры), немецкая "Хермле Ульяновск" (центр технологических решений для станкостроения).

Напомним, высокая эффективность ПОЭЗ "Ульяновск" признана на федеральном уровне. Согласно отчету Министерства экономического развития РФ, площадка получила 97% по сводному показателю эффективного функционирования по итогам 2019 года.

Также полпред посетил "АэроКомпозит - Ульяновск", осмотрел производство по технологическому циклу и обсудил перспективы развития завода с его руководством. Сегодня "АэроКомпозит - Ульяновск" - единственное в России предприятие по выпуску силовых композитных конструкций методом вакуумной инфузии. По своим масштабам входит в первую тройку заводов мирового уровня по созданию крыла самолета. Предприятие обладает уникальными технологиями серийного производства крупногабаритных силовых конструкций для гражданских пассажирских самолетов из полимерных композиционных материалов. В настоящее время здесь организовано изготовление опытной партии крыла самолета МС-21-300, проводится ряд научно-исследовательских работ по применению новых материалов и технологий в конструкциях современных гражданских воздушных судов, комплекс работ по импортозамещению основных материалов и импортных комплектующих изделий для дальнейшего перехода к серийному производству консолей крыла и центроплана. На предприятии трудятся более 660 сотрудников.