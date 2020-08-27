Путешественник и телеведущий Михаил Кожухов побывал в Свияжске

Пять лет назад телеведущий создал "Клуб путешествий" и теперь организует авторские туры в разные точки планеты. Татарстан стал одним из первых российских регионов, с которых Михаил Кожухов стал "открывать" Россию. В столицу республики он прибыл с группой из двенадцати человек.

- Я несколько лет порывался приехать к вам, - признается путешественник. - Но я генеральный директор туристической компании, мне коллеги говорили: "Какая Казань? Давай в Индонезию!" Потому что с экономической точки зрения гораздо легче организовать маршрут в Индонезию, на какие-нибудь Ментавайские острова, чем по России. Ну а тут грянула пандемия, и поскольку нас никуда не пускают, мы стали активно заниматься внутренним туризмом. Казань - первая столица, которая соответствует моим представлениям о том, как должен выглядеть российский город в XXI веке. Ничего подобного я не видел. Не можешь избавиться от ощущения, что ты где-то в Восточной Европе: все чистенько и ухожено.

Сопровождать группу вызвался известный казанский краевед, настоящая "ходячая энциклопедия" Леонид Абрамов. В Казани он познакомил гостей с мастерицей Наилей Кумысниковой, владеющей искусством татарской кожаной мозаики.

- Это очень красивое и невероятно сложное ремесло и, что прекрасно, живое. Сейчас такие трудоемкие промыслы умирают, - говорит Михаил Кожухов. - А наш проект подразумевает в первую очередь общение с интересными людьми, мастерами, а не осмотр достопримечательностей.

Буквально на второй день путешественники отправились на остров Свияжск. Без посещения Успенского собора, внесенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и музеев, конечно, не обошлось. Но и здесь Михаила Кожухова прежде всего интересовали люди. Сперва он познакомился с пекарем Прохором. С шутками и прибаутками тот показал ему, как делать крендели. А напоследок подарил свой фирменный хлеб.

Затем телеведущий отправился в гости к художнику Рашиту Сафиуллину - создателю декораций к фильму "Сталкер" Андрея Тарковского. Мастер был очень рад, поскольку его сын Чингиз является большим поклонником Михаила Кожухова.

Гость в свою очередь признался, что очень любит фильм "Сталкер". Рашит Сафиуллин поведал, как судьба удивительным образом свела его, молодого провинциального художника, с Андреем Тарковским, и, конечно, рассказал о съемках картины. А затем хозяин устроил импровизированную выставку своих работ на веранде с живописным видом на реку.

На Михаила Кожухова они произвели впечатление, а особенно приглянулась одна "эмаль". В итоге он уговорил художника продать ее. А еще Рашит Сафиуллин подарил ему книгу "Чурики-мокурики острова Свияжска", написанную в соавторстве с известным режиссером-документалистом Мариной Разбежкиной.

- К своему стыду должен признаться, что никогда раньше не слышал о Свияжске, - сказал Михаил Кожухов незадолго до отъезда. - Очень светлое место.

Кстати

Но на этом путешествие по Татарстану не закончилось. Группа побывала в Камском Устье, где спустилась в гипсовые рудники. Увидела, как гнездятся белохвостые орланы в Волжско-Камском заповеднике, погостила в живописнейшем волжском городке Тетюши и провела день в древнем Болгаре.