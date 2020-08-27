СЭГЗ и "НаукаСофт" решили выйти на рынок миниэлектродвигателей

Сарапульский электрогенераторный завод в Удмуртии и ООО "Экспериментальная мастерская НаукаСофт" планируют выйти на рынок миниэлектродвигателей для беспилотных летательных аппаратов. Об этом на международном военно-техническом форуме "Армия-2020" рассказал "РГ" начальник научно-конструкторского отдела "НаукаСофт" Альберт Давидов.

По его словам, сейчас в дронах используются в основном электродвигатели азиатского производства, поэтому совместный проект двух предприятий станет для страны импортозамещающим.

- Еще одна совместная задача на ближайшее время - внедрение отечественных электроприводов. В рамках научной связи мы разработали ряд таких приводов и следующий шаг - дооснастить СЭГЗ оборудованием, чтобы появилась возможность выпускать эти приводы. Поддержку всего руководства завода мы получили, создана программа развития производства, чтобы закупить необходимые станки. Сейчас мы совместно с СЭГЗ предлагаем этот продукт заказчикам, когда они появятся, станут понятны объемы, - уточнил Давидов.

Это уже не первый совместный продукт СЭГЗ и "НаукаСофт". Так, в этом году Сарапульский электрогенераторный завод начал серийный выпуск трех новых изделий - магнитоэлектрические генераторы МЭГ-3,5НС, МЭГ-5НС и МЭГ-15НС для БПЛА. Кроме того, в планах предприятий создать на базе электротележки Сарапульского электрогенераторного завода беспилотный электрокар.

- До конца года мы должны разработать конструкторскую документацию, сделать макет машины. В мае 2021 года она будет ездить. При этом, для ее передвижения и дальнейшей конкурентоспособности на рынке, мы не планируем использовать дорогостоящие лидары и датчики. Хотим, чтобы она получилась такой же хорошей по качеству, недорогой в цене и массово продаваемой, как электротележка в ее основе. Электрокар будет предназначен для выполнения работ и задач на закрытых территориях, например, заводах и том же СЭГЗ, - сказал Давидов.

На удмуртском заводе подобный опыт уже есть. Ранее питерская компания "3Д-Технологии" создала на базе сарапульской тележки электрокар, который представили на "Армии-2020".

Почему "НаукаСофт" выбирает в качестве производственной площадки именно СЭГЗ? За плечами предприятий многолетнее надежное сотрудничество, а в мае этого года генеральный директор "НаукаСофт" и президент ассоциации разработчиков, изготовителей и потребителей средств электропитания "Электропитание" Сергей Халютин вошел в состав совета директоров Сарапульского электрогенераторного завода и возглавил на предприятии комитет по инновационному развитию, в состав которого вошли ведущие российские специалисты по электромеханике из Новосибирска, Томска, Москвы.

- Основная задача комитета - усилить научные компетенции СЭГЗ и задать производству новые направления работы, как по гражданской продукции, так и в области специальной техники. Это сложная кропотливая работа, которая, по нашим планам, поможет заводу выйти на заданный президентом России уровень диверсификации и позволит выпускать конкурентоспособную продукцию, - прокомментировал председатель совета директоров СЭГЗ Виталий Шурыгин.

Справка "РГ":

АО "Сарапульский электрогенераторный завод" - производитель бортовых систем генерирования, управления и защиты электропитания, светотехники для всех типов российских самолетов и вертолетов, приводов для ракетной техники и систем электропитания, стартовой автоматики для комплексов ПВО, а также - гражданской продукции (напольный электротранспорт, лифтовое оборудование, автокомпоненты, электродвигатели). Завод является одним из трех градообразующих предприятий города Сарапул в Удмуртии.