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27.08.2020 11:30

В Прикамье подписана программа газификации региона до конца 2025 года

Текст: Александр Шестаков (Пермь)
Исполняющий обязанности губернатора Пермского края Дмитрий Махонин и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на новый пятилетний, 2021-2025 годы, период.
Фото: администрация губернатора Пермского края Фото: администрация губернатора Пермского края
Фото: администрация губернатора Пермского края

За пять лет возможность пользоваться газом получат жители 10,5 тысячи домовладений По словам Алексея Миллера, инвестиции компании в газификацию Пермского края предусмотрены в объеме более 8,8 миллиарда рублей. Это в 3,7 раза больше по сравнению с предыдущей пятилетней программой, которая завершается в конце текущего года.

"Газпром" направит средства, в том числе, на строительство 24 межпоселковых газопроводов общей протяженностью 468 километров. В результате будут созданы условия для газификации около 10,5 тысячи домовладений в 78 населенных пунктах. Например, новые сети будут построены к селам Кузнечиха и Комарово Осинского района, Покровское (Нытвенский район), к селу Они и поселку Майкор (Юсьвинский район) и другим, а также в Куединском, Лысьвенском, Чайковском, Юсьвинском, Верещагинском, Сивинском, Пермском, Суксунском, Еловском, Карагайском, Кишертском, Большесосновском и Очёрском районах и округах Прикамья.

Программа газификации до конца 2025 года предусматривает подключение к газу 60 котельных и предприятий. Возможность использования газа получат "Протон", "Пермские моторы", Южный рудник "Уралкалия", "Новомет-Пермь".

Дмитрий Махонин отметил, что правительство региона берет на себя обязанности по строительству 385,9 километра внутрипоселковых газопроводов и подготовку более 60 котельных к приему газа. Общая стоимость строительства - 1,5 миллиарда рублей. По словам врио губернатора, перевод котельных на газ снизит нагрузку на коммунальную инфраструктуру и бюджеты территорий.

- Газификация - великое дело. Регион стремится увеличивать темпы газификации, готов к расширению программы газификации. Например, мы решили, что газопроводы должны строиться до фасада дома, чтобы жители не думали, как завести газ в дом, а устанавливали оборудование и начинали им пользоваться. Самое важно, чтобы газ появился на конфорке и в котле - это реальный результат программы газификации, - подчеркнул Дмитрий Махонин и добавил, что регион намерен продолжить переговоры с "Газпромом" по включению в программу газификации дополнительных газопроводов.

"Газпром" и Пермский край много лет ведут совместную работу по газификации региона. С 2005 года уровень газификации края вырос на 8,2 процента и на 1 января 2020 года достиг 69, процента.

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