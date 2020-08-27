В Саратовской области вторые сутки горит лес площадью 90 гектаров

В Красноармейском районе Саратовской области площадь лесного пожара увеличилась до 90 гектаров. Тушение пожара продолжается уже вторые сутки.

Как сообщает ГУ МЧС по региону, информация о низовом пожаре в Красноармейском лесничестве на правом берегу Волги поступила от дежурного диспетчера областного Министерства природных ресурсов и экологии в 14.32 мск в среду. Ликвидацией возгорания занимается 80 человек и 25 единиц техники. Огонь тушат в том числе и с воздуха, на месте возгорания работает аэромобильная группировка МЧС.

- Сил и средств для тушения огня достаточно, проведена опашка территории, угрозы населенным пунктам нет, - информирует пресс-служба ведомства.

Ранее сообщалось, что в шести километрах от очага пожара находится село Гусево.