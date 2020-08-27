В Ульяновской области пройдет онлайн-форум "Японская культурная волна"

Мероприятия запланированы с 4 по 13 сентября. Организаторы - фонд "Ульяновск - культурная столица" при поддержке посольства Японии в Российской Федерации.

"Япония - одна из приоритетных стран-партнёров Ульяновской области в сфере укрепления международного взаимодействия. На территории региона работают японские промышленные предприятия. Мы регулярно принимаем бизнес-миссии и дипломатические делегации из Японии, проводим международный форум "Японская весна на Волге". Посол Японии в Российской Федерации господин Тоехиса Кодзуки неоднократно посещал Ульяновск. Этот год, отмеченный сложной эпидемиологической ситуацией, не ослабил, а напротив, сделал еще более тесным сотрудничество Ульяновской области и японских префектур", - рассказывает губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

Со стороны посольства Японии в России по случаю проведения форума слова приветствия его организатором и участникам шлёт чрезвычайный и полномочный посол Японии в России господинн Тоёхиса Кодзуки: "Уважаемый г-н Морозов, уважаемые ульяновцы! В Ульяновской области работают такие японские компании, как Bridgestone и Mori Seiki, по инициативе главы региона проводятся региональные обмены с префектурой Фукуока. К сожалению, в этом году я не могу приехать в Ульяновск. Я очень рад, что у нас есть возможность уже три года подряд проводить в Ульяновске фестиваль "Японская культурная волна", знакомящий с японской культурой. Надеюсь, что этот онлайн-фестиваль придаст большой импульс гуманитарным обменам между Японией и Ульяновском".

Партнёрский проект станет частью программы X Международного культурного форума. В эти же дни по инициативе Ульяновской области пройдет большой онлайн-форум "Российско-японское сотрудничество: новые вызовы, новая реальность".

"Фестиваль "Японская культурная волна" стал частью программы перекрёстного года России и Японии по региональному, межрегиональному и муниципальному обменам. Крепкие экономические связи невозможны без культурно-гуманитарного взаимодействия. Жители Ульяновской области всегда тепло встречали все мероприятия, связанные с Японией и организованные совместно японскими партнёрами. "Японская культурная волна", которая накроет регион в сентябре, даст всем поклонникам культуры Страны восходящего солнца возможность совершить "путешествие" не покидая родного города", - рассказала советник губернатора Ульяновской области по международному гуманитарному сотрудничеству, директор фонда "Ульяновск - культурная столица" Татьяна Ившина.

"Японская культурная волна" стартует 4 сентября с онлайн-трансляции: на фасаде здания, которое в Ульяновске называют "домом художника", зрители увидят процесс создания иллюстрации японским художником. Кадзухиса Урагами будет рисовать изображение в Японии, а диджитал-технологии позволят сохранить проекцию и любоваться арт-объектом после завершения мероприятия. Это инновация будет доступна не только для Ульяновской области, но и для всей страны.

10 и 13 сентября для почитателей японской каллиграфии пройдет мастер-класс "Осознанное творчество", где можно будет нанести японский иероглиф на эко-сумку акриловой краской.

Воркшоп "Японская пятница" пройдет 11 сентября и будет посвящен презентации культуры и делового этикета страны восходящего солнца. Одним из экспертов площадки станет организатор проекта "Нихон-но-би", профессор Со-Катоку икебана Икэнобо мастер чайной церемонии школы Омото Сэнкэ, мастер суми-э, член Всеяпонского общества японских садов Ямада Мидори.

Заведующая Центром японской культуры ОГБУК "Дворец книги" Светлана Аблязова 12 сентября прочитает онлайн-лекцию "Культурный обмен России и Японии". Вниманию аудитории будут представлены редкие издания русских авторов, посвящённые исследованию традиций и обычаев японского народа

О японской моде расскажет профессор кафедры социальных и гуманитарных наук Уральского государственного архитектурно-художественного университета Юлия Кондакова. В своём выступлении "Феномен японского дизайна: традиции и современность" эксперт затронет темы традиций и современных трендов японской моды.

13 сентября японовед, переводчик, основатель и главный редактор проекта "Мангалекторий" Юлия Магера на онлайн-платформе Zoom расскажет все о японских комиксах манга.

Зарегистрироваться на отдельные события и посмотреть подробную информацию можно в группе https://vk.com/japanese_culture_wave.

Фондом "Ульяновск - культурная столица" совместно с японскими партнерами в 2020 году реализован ряд проектов. Более 100 человек из 17 регионов России стали участниками вошедшего в программу посольства Японии "Japanonlinefest" - онлайн-семинара "Креативные индустрии в малых городах и поселениях: опыт Японии". В июне состоялся мастер-класс японского фотографа Таро Иреи "Фото и видео в одном кейсе". В июле прошел вебинар "Россия и Япония: как создать современный продукт в креативной экономике", слушателями которого стали более сотни человек из префектур Японии и таких российских городов, как Ульяновск, Москва, Чита, Иркутск, Нижний Новгород и другие.