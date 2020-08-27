В правительстве Алтайского края произошла громкая отставка - покинула свой пост вице-губернатор Ирина Долгова, курировавшая социальный блок, в том числе вопросы здравоохранения.

По сообщению пресс-службы краевого правительства, по состоянию на 25 августа в регионе с населением в 2,3 миллиона человек общее число заболевших коронавирусной инфекцией достигло 11317. COVID-19 уже унес жизни 313 человек. Те, кто находился с инфекцией в местных больницах, утверждают, что учреждения переполнены, медперсонал сбивается с ног, врачей и сестер не хватает. Бывшие пациенты дружно жалеют медиков.

На днях стало известно, что алтайские врачи пожаловались в администрацию президента РФ. Сотрудники краевой клинической больницы скорой медицинской помощи (БСМП) в своем коллективном письме утверждают, что в начале пандемии руководство больницы не выработало внятного плана действий при выявлении единичных случаев заражения COVID-19 среди больных и самих медработников. Врачи БСМП не прошли необходимого обучения по оказанию помощи инфицированным пациентам (им было предложено сделать это за свой счет!) и не получили в необходимом количестве средства индивидуальной защиты. Первая пациентка с COVID-19 сразу сообщила о своем диагнозе, но ее провезли по всей больнице, допустив контакт с большим количеством людей. Эту историю руководство БСМП якобы скрывало от коллектива.

Так, инфекция стала расползаться по больнице. 20 мая региональный минздрав принял решение о прекращении госпитализации экстренных пациентов в БСМП, а большая часть коллектива была переведена в режим самоизоляции. 22 мая больницу преобразовали в ковидный сортировочный госпиталь, но обеспеченность персонала средствами индивидуальной защиты по-прежнему оставляла желать лучшего. Это и привело к массовому заражению медиков и гибели пациентов, говорится в обращении. По мнению его авторов, необходима проверка со стороны Генпрокуратуры РФ.

Между тем за последние шесть месяцев из медорганизаций Алтайского края уволился 1531 медработник. Об этом журналистам на онлайн-конференции сообщил региональный министр здравоохранения Дмитрий Попов. Большой трагедии в этом министр не увидел - по его словам, за период пандемии коронавируса трудоустроился 1781 медработник.

Корреспондент "РГ" задал министру вопрос о том, какие ошибки, по его мнению, были допущены в ходе борьбы с пандемией. Суть ответа сводилась к тому, что с такой ситуацией краевое здравоохранение столкнулось впервые. Но авторитетные медики, с которыми удалось побеседовать, отметили ряд аспектов.

Прежде всего пандемия показала, что после реформирование системы Санэпидслужбы в Роспотребнадзор заниматься борьбой с эпидемиями, как это ни странно, стало некому. Мало фиксировать ситуацию - нужно выстраивать систему мер по ее исправлению.

Главные очаги заболевания расположены вдоль линии, ведущей от Новосибирска к Новоалтайску, Барнаулу, Бийску и Горно-Алтайску. Едущие отдыхать мало заботятся о соблюдении правил безопасности, что особенно заметно в придорожных пунктах общепита. Другая "красная зона" - в местах, где работают вахтовым методом. Самый яркий пример - массовое заражение горняков в Змеиногорском руднике. Вывод простой: аналитическая и профилактическая работа в крае оставляет желать лучшего.

Непонятно, почему было отвергнуто предложение члена-корреспондента РАН, председателя Медицинской палаты Алтайского края Якова Шойхета размещать инфицированных в опустевших санаториях и профилакториях Барнаула. Для борьбы с пандемией они приспособлены лучше, чем построенные в советское время больницы.

На первом этапе невостребованными оказались наработки алтайских медиков, связанные с лечением легких, пораженных инфекцией. То же самое касается профилактического препарата, выпускаемого на одном из бийских фармпредприятий. Отдельная тема - закупка для медперсонала средств индивидуальной защиты.

С чем связаны эти проблемы - с неповоротливостью бюрократической машины или некомпетентностью отдельных лиц?

Кстати

Положение усугубляют безалаберность значительного большинства барнаульцев и жителей других городов, пренебрегающих элементарными правилами безопасности в транспорте, торговых центрах, общественных местах, и недостаточная требовательность контролирующих органов, сквозь пальцы смотрящих на людскую безответственность.