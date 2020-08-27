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27.08.2020 13:26
Рубрика: Власть

Глава Тувы провел огромную работу по борьбе с COVID-19

Текст: Наталья Граф (Кызыл)
Республика Тува вошла в тройку регионов Сибири с наибольшей долей пациентов, победивших COVID-19. Общественники назвали три фактора, которые помогли предотвратить распространение в республике новой коронавирусной инфекции.
Эльвира Лифанова Фото: Правительство Республики Тува Эльвира Лифанова Фото: Правительство Республики Тува
Эльвира Лифанова Фото: Правительство Республики Тува

По мнению заместителя председателя Общественной палаты Тувы Эльвиры Лифановой, важнейшим событием стало развертывание военными Минобороны многопрофильного мобильного госпиталя в Кызыле, который решил проблему с коечным фондом в Республике. "Ключевую роль в этом сыграл глава Тувы Шолбан Кара-оол, который нашел нужную ноту в общении с ведомством", - подчеркнула Эльвира Лифанова.

Глава республики также стал инициатором появления в Туве десанта столичных врачей, имеющих серьезный опыт борьбы с COVID-19. Шолбан Кара-оол обратился мэру Москвы Сергею Собянину, который прислал в Туву гуманитарную помощь.

- Благодаря этому в Туву поступил серьезный запас медикаментов и средств индивидуальной защиты, без которых невозможно было бы серьезно бороться с распространением инфекции, - говорит зампредседателя региональной Общественной палаты.

Тува прожила период пандемии в особом режиме. Несмотря на низкую плотность населения, в республике наблюдался высокий процент инфицированных COVID-19 - из-за специфики региона.

По словам Лифановой, глава республики довольно жестко настаивал на том, чтобы чиновники не скрывали информацию о ситуации, которая складывалась на тот момент в каждом населенном пункте. Штаб по борьбе с заболеванием работал четко и оперативно.

Сегодня почти две трети населения республики прошли тестирование на COVID-19 - это один из самых высоких показателей в стране. В Сибири Республика Тува занимает лидирующие позиции по числу выздоровевших пациентов.

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