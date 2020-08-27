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27.08.2020 02:00
Рубрика: Общество

Лучшие детские хирурги из восьми стран расскажут о своих изобретениях

Текст: Ирина Штерман (Иркутская область)
Детские хирурги из восьми стран мира в прямом эфире обсудят последние достижения в своей профессии, поделятся новыми наработками. Сегодня, 27 августа, в Иркутске открывается XII международный конгресс "Звезды детской хирургии на Байкале". Впервые он пройдет в онлайн-формате.
Фото: Евгений Козлов Фото: Евгений Козлов
Фото: Евгений Козлов

На два дня здесь "соберутся" вместе лучшие детские хирурги из России, США, Чили, Аргентины, Германии, Испании, Нидерландов, Польши и Японии.

Фото: iStock
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Последние приготовления к событию мирового масштаба наблюдала корреспондент "Российской газеты".

Небольшой кабинет хирурга с мировым именем Юрия Козлова, заведующего Центром хирургии и реанимации новорожденных Иркутской Ивано-Матренинской детской клинической больницы, заставлен мониторами, системными блоками, увит кабелями. Установлен профессиональный свет, проверяется чистота картинки и звука.

- Главная задача конгресса - поддержка инноваций в детской хирургии и минимально инвазивной детской хирургии России путем исследований и обучения, - подчеркнул вдохновитель и организатор конгресса Юрий Козлов. - Впервые мы проводим его в режиме онлайн и надеемся, что эта форма расширит возможности обмена информацией и привлечет широкую аудиторию.

На цифровой площадке будут представлены научные доклады светил детской хирургии. После каждого выступления пройдет обсуждение услышанного и увиденного - параллельно могут просматривать записи уникальных операций, о которых расскажут хирурги.

- Пандемия Covid-19 многому нас научила, - поделился Юрий Козлов. - Вынужденно освоив онлайн-формат конгресса, мы стерли границы, мир стал глобальней. Ведущие детские хирурги мира могут делиться опытом, не выходя из рабочего кабинета, не затрачивая время и средства на перелеты и гостиницы.

Кроме традиционно обсуждаемых вопросов на научно-медицинском саммите будет представлена новая тема: фетальная (внутриутробная) хирургия. Наши хирурги делают в этом направлении первые шаги - минувшим летом уникальная операция по удалению спинномозговой грыжи была проведена в Екатеринбурге при онлайн-участии Юрия Козлова.

В конгрессе примут участие Александр Разумовский, ведущий хирург Филатовской детской больницы (Москва), Наталья Косовцева (Екатеринбург), одна из первых в России освоившая внутриутробные операции на спинном мозге. А также - Мануэль Лопес (Испания), европейский гуру фетальной (внутриутробной) хирургии, Оливер Мюнстерер (Германия) и Дэвид Вандерзи (Нидерланды) - пионеры малоинвазивной детской хирургии… Это лишь немногие звездные имена участников конгресса.

Трансляция международного конгресса будет совершенно бесплатна, и, просто перейдя по ссылке, человек из любой точки мира сможет присоединиться к источнику уникальной информации в области детской хирургии.

Операция за две минуты

Накануне XII Международного конгресса "Звезды детской хирурги на Байкале" Юрий Козлов подарил миру очередное изобретение - эндоскопическое ушивание паховой грыжи.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Благодаря инновационному методу, операция теперь длится всего две минуты у мальчиков и одну минуту у девочек. Традиционное вмешательство занимает 10-15 минут. После такой операции ребенок восстанавливается быстрее, а рецидив заболевания полностью исключен.

Новый метод ушивания паховой грыжи хирург назвал PHELPS. Это и акроним, состоящий из начальных букв английской фразы "percutaneous endoscopic suturing of the hernial sac" - чрескожное эндоскопическое ушивание грыжевого мешка, и имя 21-кратного олимпийского чемпиона по плаванию Майкла Фелпса.

Доклад об этой операции занял первую строчку рейтинга на Конгрессе Международной педиатрической группы эндохирургии (IPEG), главного мирового форума для обмена идеями в детской минимально инвазивной хирургии и эндоскопии.

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