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27.08.2020 10:26
Рубрика: Происшествия

Под Новосибирском нашли мертвым пропавшего подростка с аутизмом

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

В лесном массиве под Новосибирском обнаружено тело пропавшего два месяца назад 15-летнего подростка с аутизмом. Как рассказала "РГ" старший помощник руководителя областного Следственного управления СК Анастасия Кулешова, какие-либо следы насильственной смерти на теле отсутствуют.

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Его нашли в четырех километрах от того места в Октябрьском районе Новосибирска, где подросток бесследно исчез. Точную причину смерти теперь должны будут установить судмедэксперты. Расследование уголовного дела по факту исчезновения продолжается.

Поиски мальчика не прекращались все время с того самого дня, когда он пропал во время прогулки. Семья жила в Заельцовском районе Новосибирска, однако 1 июля подросток с отцом приехали в Октябрьский район на остановку ТЭЦ-5 и пошли, прогуливаясь, по лесной тропинке по направлению к МЖК "Восточный".

По дороге им встретился мужчина с большой собакой, которая напугала подростка. Он побежал в сторону поля. Тем временем отец требовал от мужчины пристегнуть собаку на поводок, уточнил у него дорогу и не заметил, как сын исчез. Его искали не только правоохранительные органы, но и волонтеры, за информацию о его местонахождении было обещано вознаграждение.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область

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