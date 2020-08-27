Под Новосибирском в ДТП с микроавтобусом пострадали семь человек

Семь человек пострадали пострадали в результате аварии с участием легкового автомобиля Honda и микроавтобуса Ford Transit под Новосибирском. Как рассказали "РГ" в пресс-службе областного ГУ МВД, на данный момент пятеро из пострадавших остаются в больнице.

Дорожный инцидент произошел в Новосибирском районе на втором километре Пашинского шоссе. По предварительным данным, виновником ДТП стал 38-летний водитель японского авто. Около 08.50 по местному времени он выехал на полосу встречного движения и врезался в микроавтобус, которым управлял водитель 1974 года рождения.

Причины, по которым автомобиль вылетел на встречную полосу, сейчас устанавливаются. Травмы различной степени тяжести получили шесть пассажиров микроавтобуса и виновник аварии. По уточненной информации, в клинике остаются пять человек.