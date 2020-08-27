Cразу пять томских университетов могут стать участниками новой федеральной программы стратегического академического лидерства, которая приходит на смену программе повышения международной конкурентоспособности вузов "5-100".

Инициатор - Министерство науки и высшего образования РФ - дал понять, что в число участников попадут не все университеты. Ориентировочно на первом этапе будет отобрано 150 из более чем семисот российских вузов, прежде всего входящие в академические рейтинги - для них путь в программу открыт. Другие претенденты должны соответствовать таким базовым критериям как численность студентов-очников (не менее четырех тысяч), совокупный бюджет (от миллиарда рублей), доля доходов вуза от научно-исследовательской работы (не менее пяти процентов). Вузы, у которых нет рейтингов и базового набора, могут заручиться поддержкой региональных властей, соответствующего ведомства или госкорпорации. У всех участников программы должна быть стратегия развития.

Отобранные университеты будут конкурировать за статус национального исследовательского (НИУ) или национального опорного (НОУ).

Победа вузов в отборочном этапе и дальнейшее участие в программе дают им право на базовый грант, а получившие статус НИУ или НОУ смогут рассчитывать на финансирование своих программ развития и выстраивать взаимоотношения внутри консорциума.

По мнению губернатора Томской области Сергея Жвачкина, местные университеты, подведомственные минобрнауки РФ и минздраву РФ, соответствуют всем требованиям, чтобы уже на первом этапе стать участниками программы и доказать свою конкурентоспособность. По сообщению пресс-службы областной администрации, Национальный исследовательский Томский государственный университет (ТГУ) находится в первой лиге мирового рейтинга QS (QS World University Rankings) и занимает там 250-е место, Томский политехнический университет (ТПУ) пока во второй лиге, на 401-м месте. Заметны достижения томских ведущих вузов в предметных рейтингах: у ТПУ 26-е место в предметном рейтинге QS по направлению "неф-тегазовое дело" и 51-75-е места по направлению Mechanical Engineering, у ТГУ - 101-е место в Шанхайском рейтинге по металлургии. В то же время у Сибирского государственного мед-университета, Томского госуниверситета систем управления и радиоэлектроники и Томского государственного архитектурно-строительного университета достаточное количество студентов и доходов от научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

- Наши университеты реализуют много прорывных проектов в области цифровых технологий, глобального климата, биомедицины, больших данных, микро-электроники и других. А значит, они готовы осуществлять научные исследования мирового уровня, - отметил Сергей Жвачкин, выступая в ТГУ на стратегической сессии, посвященной механизмам реализации программы академического лидерства.

В программе повышения конкурентоспособности российского образования и международных рейтингах уверенно себя чувствуют и новосибирские вузы. В обсуждении новой программы активно участвовали представители Новосибирского госуниверситета (НГУ). Они полагают, что акцент должен быть на интеграции вузов с исследовательскими организациями.

- Программа дает возможность быть в тонусе, изучать лучшие мировые практики и пробовать новое. Безусловно, это дополнительные средства и, соответственно, возможности на развитие инфраструктуры, научных направлений и образовательных программ, привлечение талантливых специалистов и студентов, в том числе иностранных, для работы и учебы в НГУ, - отметил ректор НГУ академик Михаил Федорук.

По данным пресс-службы НГУ, в прошлом учебном году в вузе обучалось 1 800 иностранных студентов (включая тех, кто учится в Китайско-Российском институте Хэйлунцзянского университета в Харбине) из 61 страны. Их доля - 22 процента от общей численности студентов НГУ.

Рейтинги не являются самоцелью для вуза, но присутствие в них значимо для абитуриентов и их родителей. Опрос, проведенный среди студентов, показал, что почти семьдесят процентов респондентов выбрали НГУ за его престижность, более пятидесяти процентов - из-за высоких мест в мировых рейтингах.

Чтобы попасть в рейтинги, нужны проекты развития. У НГУ это реконструкция кампуса, создание Института генетических технологий, центра высокопроизводительных вычислений и обработки данных, Инженерной школы и в целом подготовка ИТ- специалистов. В числе пилотных проектов интеграции - Университетская клиника НГУ и созданный менее года назад Математический научный центр мирового уровня - симбиоз Института математики им. С. Л. Соболева СО РАН и НГУ.

Прямая речь

Валерий Фальков, министр науки и высшего образования РФ:

- Программа академического лидерства нацелена не только и не столько на развитие университетов, сколько на развитие консорциумов, в которые войдут вузы и научные организации. Нам важно обеспечить интеграцию науки и образования. Будет оцениваться способность вуза создавать партнерство для достижения значимой для государства задачи. Например, есть понятие "большие вызовы". Сейчас это все, что связано с эффектом пандемии коронавируса и поиском вакцин. И таких задач, которые в одиночку не решить, не один десяток.