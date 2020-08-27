В Алтайском крае возникли проблемы с вывозом отходов из малых сел

В Алтайском крае назревает очередной коллапс на рынке обращения с твердыми коммунальными отходами. Несовершенство законодательной базы и механизмов сбора и вывоза мусора в сельской местности могут привести к тому, что регоператоры начнут массово отказываться от обслуживания малых сел либо придется существенно повысить тарифы. И в том, и в другом случае заложниками ситуации станут местные жители.

Прецеденты, связанные с отказом регоператоров вывозить мусор из малых сел, в регионе уже есть. Компания "Эко-Комплекс", обслуживающая Барнаульскую зону, еще весной прекратила обслуживать пять сел в Троицком районе и два - в Косихинском. Это произошло после проверок региональной инспекции строительного и жилищного надзора, которая нашла нарушения в периодичности вывоза отходов. В небольших селах мусор забирали раз в неделю, а то и реже - по договоренности с органами местного самоуправления. Госинспекция потребовала увеличить периодичность в соответствии с нормами СанПиНа - ежедневно в теплое время года и раз в три дня в холодное (при температуре ниже плюс пять градусов по Цельсию). Кроме того, инспекторы предписали регоператору вернуть жителям сел плату за вывоз ТКО в те дни, когда мусоровоз к ним не приезжал, а это более 1,7 миллиона рублей.

Регоператоры удивились таким решениям надзорного органа, потому что в 2018 году, когда с ними заключали соглашения, в территориальной схеме обращения с отходами Алтайского края было четко прописано: в селах с населением менее 1000 человек сбор и транспортирование ТКО с временных мест хранения осуществляется раз в неделю или в соответствии с графиком, утвержденным органами местного самоуправления. Эта периодичность предусмотрена и в соглашениях с регоператорами, а главное, ее применяли при расчете тарифов на вывоз отходов.

- Поэтому мы решили обжаловать решения госинспекции в судах и пока приостановили вывоз мусора в семи селах, - пояснил корреспонденту "РГ" руководитель компании-регоператора Виктор Карл. - Ведь во всех региональных нормативных актах была указана именно такая периодичность вывоза мусора из малочисленных населенных пунктов. В селах, где всего тридцать-сорок дворов, просто нет столько отходов каждый день. А нас заставляют отправлять туда машины, чтобы забирать "воздух". Причем за свой счет, потому что расходы за ежедневный вывоз мусора из малых сел в тариф не заложены. В этой ситуации нам проще отказаться от их обслуживания, чем создавать многомиллионные долги и в итоге прийти к банкротству.

Но за два года работы регоператоров в федеральном и региональном "мусорном" законодательстве произошли изменения. В частности, в постановлении правительства РФ N354 "О предоставлении коммунальных услуг" появилось требование о вывозе мусора с мест (площадок) накопления в соответствии с нормами СанПиНа. А из территориальной схемы обращения с отходами для сел с менее 1000 жителей убрали возможность вывозить мусор раз в неделю, оставив только бункерный и бестарный способы. Но в соглашениях с регоператорами и в обосновании тарифов все осталось по-прежнему.

- Мы готовы возить хоть три раза в день, если будет соответствующий тариф, - утверждают регоператоры. - Но эти вопросы надо решать совместно с властью, а мы внятных ответов от региональных ведомств пока не получили. Власти разработали правила, провели конкурс, заключили с нами соглашения, а через два года говорят, что мы действуем неправильно. И выход предлагают только один - оптимизировать маршруты и расходы. Но как можно оптимизировать расходы, если в малые и отдаленные села нужно теперь ездить каждый день, а не раз в неделю или один-два раза в месяц, как было изначально? Затраты сразу вырастут в разы.

В такой ситуации оказался не только барнаульский регоператор. В Бийской зоне от компании-перевозчика требуют вывозить мусор ежедневно в селах, где сбор организован бестарным способом - в пакетах у дома. Причем на этом настаивает не только Гос-инспекция, но уже и суд первой инстанции.

Регоператоры указывают на еще одну неточность. Надзорные и судебные инстанции почему-то уравнивают понятия "места накопления" и "временные места хранения", а при бестарном способе фактически признают каждое домовладение площадкой накопления ТКО.

- Но места накопления - это контейнерные площадки, которые должны оборудовать во всех населенных пунктах муниципальные власти, - поясняют они. - Именно для них прописаны ежедневные нормы вывоза мусора. Во многих селах таких площадок нет, там были организованы места временного хранения. А для них предусмотрены свои санитарные нормы сбора и транспортировки - до одного раза в шесть месяцев.

В министерстве строительства и ЖКХ Алтайского края корреспонденту "РГ" пояснили, что вывоз отходов раз в неделю в небольших населенных пунктах, действительно, не противоречил региональной терсхеме. Но теперь постановление правительства требует транспортировать их ежедневно, поэтому госинспекция и выдала предписание устранить нарушения и вернуть потребителям часть оплаты. По данным ведомства, терсхему вновь планируют актуализировать, чтобы она не противоречила федеральному законодательству. Одной из причин возникшей правовой коллизии в минстрое считают отсутствие в муниципалитетах оборудованных площадок накопления ТКО, что и "не позволяет региональным операторам должным образом организовать свою работу". А в министерстве природных ресурсов и экологии Алтайского края подчеркивают, что в федеральном законодательстве нет понятия "малочисленный населенный пункт". Поэтому везде действуют одинаковые санитарные нормы вывоза отходов - раз в день или раз в три дня в зависимости от времени года.

Получается, что региональные ведомства, которые разрабатывали правила вывоза отходов и заключали соглашения с операторами, теперь также настаивают на ежедневном графике. Регоператоры говорят, что тогда им придется требовать повышения тарифа в два раза, поскольку сейчас в нем не учтен ежедневный вывоз мусора с необорудованных площадок. Правда, нынешние компании, скорее всего, уже не успеют включить свои выросшие расходы в тарифы на следующий год, потому что в мае 2021-го будет объявлен новый конкурс по выбору региональных операторов. И, с учетом ежедневного вывоза, краевые власти должны выставить на конкурс необходимую валовую выручку примерно в два раза больше, чем было в 2018 году. Иначе просто не найдется желающих возить отходы себе в убыток.

В региональном отделении Общероссийского народного фронта уверены, что выйти из этой тупиковой ситуации можно - изменив законодательство и установив дифференцированные правила вывоза отходов для разных категорий населенных пунктов. Ведь сегодня жители маленького села платят столько же, сколько жители райцентра или небольшого города, хотя объемы накопления мусора у них разные. Селяне многое перерабатывают сами, отправляя отходы на корм скоту, в компостные ямы, сжигая в печках. Да и контейнерные площадки на каждой улице в маленьком селе не нужны - достаточной одной на краю села.

P. S.

В двух селах Косихинского района регоператор возобновил вывоз мусора после того, как местные власти оборудовали здесь бункеры для накопления отходов. А в пяти селах Троицкого района с марта отходы так и не вывозят.

Компетентно

Сергея Войтюк, глава регионального исполкома ОНФ в Алтайском крае:

- Прежде всего надо на федеральном уровне менять законодательство и дать больше полномочий регионам и муниципалитетам, чтобы дифференцировано подходить к разным населенным пунктам, а не организовывать сбор и вывоз мусора по универсальной модели и в мегаполисе, и в маленьком селе. Во-вторых, нужно предусмотреть в нацпроекте "Экология" федеральное финансирование на создание инфраструктуры сбора и утилизации ТКО, как это изначально планировалось. В Алтайском крае, где 44 процента населения проживает в сельской местности, огромное число малых сел, а полигонов не хватает. Нацпроектом предусматривалось финансирование строительства новых полигонов ТКО. Но мы уже два года не можем добиться, чтобы рекультивировали хотя бы действующий полигон в Барнауле. Также в нацпроекте закладывали средства на развитие инфраструктуры сбора мусора, но они так и не были выделены. Получается, что всю реформу переложили на плечи муниципалитетов с их дефицитными бюджетами. Поэтому ОНФ настаивает на пересмотре подходов к "мусорной" реформе, поскольку источников ее финансирования сегодня нет. Нужно дать регионам полномочия определять, какие муниципалитеты и как будут входить в реформу. А какие, возможно, вообще не будут входить, потому что организовывать здесь сбор мусора как в городах нерентабельно и технически не везде возможно.