Сотрудники ФСБ задержали в Барнауле военнослужащего Ракетных войск стратегического назначения по обвинению в госизмене.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ России, российский военный собирал и передавал в Главное управление разведки минобороны Украины секретные сведения, составляющие гостайну.

ФСБ России возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 УК России "Государственная измена". По решению суда военнослужащий заключен под стражу.

Судя по видео, задержанный - офицер-ракетчик в звании старшего лейтенанта. Контрразведчики наблюдают за офицером из микроавтобуса, после чего звучит команда "работаем". Через мгновение ничего не подозревающего военного, который шел с пакетом покупок из магазина, заковывают в наручники и сажают в микроавтобус. Далее показано, как его уже выводят из здания Барнаульского гарнизонного военного суда, где решался вопрос о мере пресечения.

Казалось бы, где Алтайский край и где Украина, военная разведка которой вдруг заинтересовалась секретами конкретной части РВСН. Скорее всего, украинские коллеги старались не для себя, а выполняли задание своих западных кураторов и, в частности, разведки США. Другое дело, что не может не настораживать возросшая в последнее время активность украинских шпионов, агентов и диверсантов на территории России.

Например, в этом году уже было задержано несколько человек за госизмену и шпионаж в пользу Украины. Большинство из них было в Крыму, где наши неспокойные соседи пытаются выведать тайны Черноморского флота. Так, в апреле на полуострове была задержана российская военнослужащая, подозреваемая в выдаче гостайны, и гражданин Украины, подозреваемый в шпионской деятельности по заданию украинской спецслужбы. По данным ФСБ, эта группа была завербована полковником украинской военной разведки Олегом Ахмедовым.

Возросшая в этом году активность украинских шпионов и агентов в России не может не настораживать

22 июня ФСБ сообщила о задержании начальника районного отдела УМВД по Курской области подполковника Дмитрия Борзенкова. Его также обвинили в госизмене и передаче СБУ сведений, составляющих гостайну. А уже 30 июля в Севастополе по обвинению в передаче секретных сведений Киеву был задержан военнослужащий Черноморского флота.

Неделю назад, 20 августа, ЦОС ФСБ сообщил о пресечении самой резонансной акции украинских диверсантов. По данным ФСБ, группа украинских агентов пыталась похитить в Подмосковье и вывезти на Украину одного из командиров ополчения Донбасса. Непосредственно при попытке похищения были задержаны семь граждан России - члены ОПГ. А вот заказчиками и координаторами похищения выступили два украинских гражданина Андрей Байдала и Игорь Мищенко. В ДНР Байдала проходит по ряду уголовных дел как организатор терактов в Донецке, в том числе убийства главы ДНР Александра Захарченко. Само задание, по данным российской спецслужбы, Байдала и Мищенко получили от главы ДКР СБУ А. Руснака и руководителя 5-го Управления Департамента контрразведки СБУ А. Поклада. Именно в составе этого управления действует 4-й отдел, который отвечает за работу с представителями криминалитета и организованных преступных групп на территории России.