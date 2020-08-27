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27.08.2020 19:48
Рубрика: Происшествия

Атака шпионов

ФСБ задержала очередного украинского агента
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск № 192(8246)
Сотрудники ФСБ задержали в Барнауле военнослужащего Ракетных войск стратегического назначения по обвинению в госизмене.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ России, российский военный собирал и передавал в Главное управление разведки минобороны Украины секретные сведения, составляющие гостайну.

Фото: Снимок с видео/ЦОС ФСБ РФ/ТАСС
ФСБ опубликовала видео задержания заподозренного в госизмене военного

ФСБ России возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 УК России "Государственная измена". По решению суда военнослужащий заключен под стражу.

Судя по видео, задержанный - офицер-ракетчик в звании старшего лейтенанта. Контрразведчики наблюдают за офицером из микроавтобуса, после чего звучит команда "работаем". Через мгновение ничего не подозревающего военного, который шел с пакетом покупок из магазина, заковывают в наручники и сажают в микроавтобус. Далее показано, как его уже выводят из здания Барнаульского гарнизонного военного суда, где решался вопрос о мере пресечения.

Казалось бы, где Алтайский край и где Украина, военная разведка которой вдруг заинтересовалась секретами конкретной части РВСН. Скорее всего, украинские коллеги старались не для себя, а выполняли задание своих западных кураторов и, в частности, разведки США. Другое дело, что не может не настораживать возросшая в последнее время активность украинских шпионов, агентов и диверсантов на территории России.

Например, в этом году уже было задержано несколько человек за госизмену и шпионаж в пользу Украины. Большинство из них было в Крыму, где наши неспокойные соседи пытаются выведать тайны Черноморского флота. Так, в апреле на полуострове была задержана российская военнослужащая, подозреваемая в выдаче гостайны, и гражданин Украины, подозреваемый в шпионской деятельности по заданию украинской спецслужбы. По данным ФСБ, эта группа была завербована полковником украинской военной разведки Олегом Ахмедовым.

Возросшая в этом году активность украинских шпионов и агентов в России не может не настораживать

22 июня ФСБ сообщила о задержании начальника районного отдела УМВД по Курской области подполковника Дмитрия Борзенкова. Его также обвинили в госизмене и передаче СБУ сведений, составляющих гостайну. А уже 30 июля в Севастополе по обвинению в передаче секретных сведений Киеву был задержан военнослужащий Черноморского флота.

Неделю назад, 20 августа, ЦОС ФСБ сообщил о пресечении самой резонансной акции украинских диверсантов. По данным ФСБ, группа украинских агентов пыталась похитить в Подмосковье и вывезти на Украину одного из командиров ополчения Донбасса. Непосредственно при попытке похищения были задержаны семь граждан России - члены ОПГ. А вот заказчиками и координаторами похищения выступили два украинских гражданина Андрей Байдала и Игорь Мищенко. В ДНР Байдала проходит по ряду уголовных дел как организатор терактов в Донецке, в том числе убийства главы ДНР Александра Захарченко. Само задание, по данным российской спецслужбы, Байдала и Мищенко получили от главы ДКР СБУ А. Руснака и руководителя 5-го Управления Департамента контрразведки СБУ А. Поклада. Именно в составе этого управления действует 4-й отдел, который отвечает за работу с представителями криминалитета и организованных преступных групп на территории России.

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