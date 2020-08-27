В быстрорастущих жилмассивах Новосибирска появятся новые школы и детсады

Новые школы и детские дошкольные учреждения должны активнее возводиться в быстрорастущих жилмассивах Новосибирска. Об этом сказал губернатор региона Андрей Травников во время рабочей поездки в Первомайский район, который быстро застраивается и прирастает новыми жителями.

Вместе с председателем Законодательного собрания области Андреем Шимкивом глава региона ознакомился со строительством нового детского сада №35 по ул. Тельмана, 3б. Учреждение рассчитано на прием 220 детей, в том числе ясельного возраста. Уже в этом году оно распахнет свои двери.

По словам министра строительства области Ивана Шмидта, новый детсад построен по проекту повторного применения, однако строители стремятся к тому, чтобы фасад каждого такого учреждения был индивидуальным. Андрей Травников заметил, что возле здания должна быть парковка для автомобилей родителей.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, строительство детского сада велось по региональному проекту "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" нацпроекта "Демография" и госпрограмме, направленной на развитие образования. Стоимость проекта - 305 миллионов рублей.

Депутат Совета депутатов города Новосибирска Александр Родионов отметил, что открытие нового детского сада снимет напряженность с местами в дошкольных учреждениях Первомайского района. Но с каждым годом возрастает запрос на дополнительное образование детей.

Также Андрей Травников и Андрей Шимкив посетили среднюю образовательную школу №146. Здание требует капремонта, нужны средства на дополнительную оснащенность специализированных кабинетов (химия, физика). Член Совета Федерации РФ Владимир Городецкий отметил, что здание школы несколько раз ремонтировали. Принципиально важно, что сегодня губернатор дал поручение разработать проект оставшейся части капремонта.

Кроме того, пока руководство учреждения не может отказаться от второй смены. Комментируя этот вопрос, губернатор отметил, что в нацпроекте "Образование" не хватает средств, чтобы кардинально решить задачу дефицита мест в школах и отказа от второй смены.

- Президент России услышал нас и в своем послании Федеральному Собранию дал поручение правительству России совместно с регионами оценить ситуацию. Сейчас идет корректировка нацпроектов, - подчеркнул Андрей Травников.

Также в рамках рабочей поездки в Первомайский район Андрей Травников встретился с рабочими Новосибирского стрелочного завода и обсудил с ними первоочередные задачи.

- Первомайский район в последние 8-10 лет стал абсолютно другим. Огромная благодарность первомайцам за то, что они чтут рабочие традиции, за то, что в районе сохранены все производства, все предприятия. Наша задача - сделать комфортной жизнь трудящихся здесь людей, - сказал спикер заксобрания Андрей Шимкив.