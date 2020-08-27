В Иркутске начался конгресс "Звезды детской хирургии на Байкале"

Впервые форум проходит онлайн. С первых минут к трансляции присоединились более 1200 специалистов со всего мира, несмотря на разницу в часовых поясах (когда конгресс объявили открытым, в Иркутске было 10.30, в США - поздний вечер, в Европе - ночь).

Собравшихся у мониторов мирового профессионального сообщества поприветствовали основоположники конгресса Владимир Новожилов и Юрий Козлов.

- Нашему общению, обмену опытом не смогла помешать даже пандемия коронавируса, - отметил Юрий Козлов. - Благодарю вас за то, что у нас с вами нет секретов друг от друга, вы готовы делиться знаниями, говорить об ошибках и гордиться достижениями.

Первыми выступали детские хирурги из США - Тодд Понски и Стивен Ротенберг. Первый рассказал о малоинвазивных вмешательствах, которых, кроме него, еще не проводил никто в мире, второй показал новейшие хирургические инструменты собственного изобретения. Сложнейшей теме - непроходимости желчевыводящих путей - было посвящено выступление Дэвида ван дер Зии, профессора из Нидерландов, первым в мире выполнившим такую операцию. Выступление иркутских хирургов тоже вызвало огромный интерес, они рассказали о первых успешных малоинвазивных вмешательствах при кишечной непроходимости у новорожденных.