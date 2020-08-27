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27.08.2020 06:22

Дождаться трамвая

В Новосибирске обновляют парк общественного транспорта
Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Российская газета - Экономика Сибири № 191(8245)
На маршруты Советского района Новосибирска до конца года выйдет пятнадцать новых автобусов. А всего в ближайшее время городские власти планируют заменить минимум сто единиц общественного транспорта, которые будут обслуживать все муниципальные маршруты.
В обновлении нуждается и подвижной состав метро. Фото: Татьяна Кравченко В обновлении нуждается и подвижной состав метро. Фото: Татьяна Кравченко
В обновлении нуждается и подвижной состав метро. Фото: Татьяна Кравченко

"Такой крупный город, а автобуса (трамвая, троллейбуса) не дождешься", "после девяти вечера в отдаленные районы не уехать", "на остановках нет вывесок с названиями", "пока ехал в троллейбусе, он чуть не развалился" - и многое другое приходится порой слышать об общественном транспорте. Ни для кого не секрет, что Новосибирск давно нуждается и в обновлении подвижного состава, и в развитии дорожно-уличной сети.

Фото: iStock
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В начале этого года на аппаратном совещании мэр Анатолий Локоть поставил задачу - найти способы модернизации муниципального транспортного парка.

- Если мы не решим эту задачу в 2020 году, то потеряем муниципальный автобусный транс-порт. В ПАТП-4 техника изношена до предела, автобусы бесконечно ремонтируют, мастера собирают один из двух. В свое время мы получили поддержку, обновили подвижной состав

междугородних автобусов. Если не решим проблему с внутригородскими перевозками, то придется отдать их частным перевозчикам, со всеми вытекающими последствиями, - заявил тогда глава города.

Решение о восстановлении основного муниципального предприятия наземного транспорта - "Пассажирского автотранспортного предприятия N4" (ПАТП-4) - муниципалитет принял четыре года назад. За это время ПАТП-4 направлено около 300 миллионов рублей. На эти средства проведена реконструкция помещений - восстановлены все боксы, ремонтная база, моечный комплекс. Сейчас на собственной базе в ПАТП-4 проводят кузовные ремонты, капитальный ремонт основного навесного оборудования.

- У нас появляются определенные финансовые возможности, и в декабре мы планируем получить пятнадцать новых автобусов, которые выйдут на рейсы в Советском районе, - сообщил мэр.

Партию машин планируется закупить на средства, выделенные Новосибирску по проекту "Народный бюджет": горожане сами выбрали общественный транспорт во время голосования за направления, нуждающиеся в поддержке. В результате муниципалитет получил на эти цели 100 миллионов рублей из областной казны.

Всего в ближайшее время предполагается заменить 100 единиц подвижного состава. При этом, по данным департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска, на сегодняшний день стопроцентного износа достигли 120 трамвайных вагонов, 251 троллейбус, 68 муниципальных автобусов.

В обновлении нуждается и подвижной состав метрополитена. В действующем тарифе (25 рублей за поездку) впервые заложена инвестиционная составляющая. В мэрии полагают, что это позволит получить 360 миллионов рублей на приобретение нового состава. В год необходимо приобретать не менее пяти вагонов. При подготовке к молодежному чемпионату мира по хоккею, который пройдет в Новосибирске в 2023 году, сделана ставка на развитие метро, но пока деньги выделяются лишь на строительство станции "Спортивная".

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Согласно муниципальной программе, направленной на развитие транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса города, на обновление, приобретение, модернизацию и капремонт подвижного состава предполагается направлять по 100 миллионов рублей ежегодно с 2020 по 2022 годы.

Кроме того, на условиях муниципально-частного партнерства предприятия-перевозчики немуниципальных форм собственности самостоятельно решают вопрос обновления подвижного состава. "Стимулированию решения данного вопроса способствуют обязательства, прописанные в заключенных муниципальных договорах об организации пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам регулярного сообщения в городе Новосибирске", - сообщили корреспонденту "РГ" в профильном департаменте мэрии.

Как отмечают специалисты, при стопроцентном износе транспорта ремонтировать его невыгодно, так как на ремонт (прежде всего кузова) уйдет много времени, запчастей и материалов, стоимость которых на рынке высока.

Но в Новосибирске есть опыт модернизации трамвайных вагонов на базе новых кузовов, которые закупают в Республике Беларусь. Такая практика признана выгодной: стоимость модернизации одного вагона - около восемнадцати миллионов рублей, что значительно ниже средней стоимости новой техники.

С 2017 года на совместном российско-белорусском предприятии "БКМ Сибирь" модернизировано 29 трамвайных вагонов. Такие трамваи эксплуатируют на маршрутах NN 2, 15, 16, 18. В Кировском районе Новосибирска в этом году на линию вышли два модернизированных трамвая. В октябре-ноябре парк филиала N4 "Левобережный трамвайный" МКП "Горэлектротранспорт" пополнится еще тремя единицами экологичного транспорта.

Как сообщил директор "БКМ Сибирь" Александр Евдокимов, оборудование для модернизации трамваев частично белорусского производства, частично - новосибирского.

- Из Республики Беларусь поставляют кузов первой комплектности - со стеклами, проводкой, системой отопления, сиденьями, облицовкой. Уже здесь, в Новосибирске, выполняют капремонт механического оборудования - колес, двигателя. В каждом вагоне оборудован пандус для людей с ограниченными возможностями здоровья и детских колясок, установлены системы оповещения граждан и четыре видеокамеры, - пояснил Александр Евдокимов.

- Работать в новых вагонах - одно удовольствие. Раньше зимой сидела в верхней одежде, перчатках. Сейчас достаточно теплой кофты. Заметно улучшилось состояние трамвайных путей, работать стало легче, комфортнее, - поделилась впечатлениями водитель трамвая N18 Ирина Мамаева.

Фото: РИА Новости
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На днях Новосибирский завод радиодеталей "Оксид" и предприятие "Лиотех", производящее литий-ионные аккумуляторы, заключили договор о сотрудничестве. В частности, речь идет о выпуске конденсаторов больших емкостей, так называемых суперконденсаторов, которые используются в источниках питания троллейбусов с автономным ходом.

- В этом я вижу большие перспективы, поскольку развитие городского электротранспорта связано с троллейбусами автономного хода или с электробусами, - ознакомившись с новой линейкой продукции, заявил глава города Анатолий Локоть.

Прямая речь

Олег Клемешов, заместитель мэра Новосибирска:

- В городе появляются новые объекты, микрорайоны, места притяжения. Это отражается на пассажиропотоке и приводит к необходимости корректировки расписания движения, самих маршрутов. Здесь мы осуществляем постоянный мониторинг. Основное в стратегии развития общественного транспорта - создание выделенных полос, пересадочных узлов, перехватывающих парковок. Все это должно существенно разгрузить дорожно-уличную сеть. Это большой комплекс мероприятий. Необходимо улучшать и культуру вождения, чтобы выделенные полосы не превращались в парковки.

Справка РГ

МКП "ПАТП-4" обслуживает десять областных, межрегиональных и международных маршрутов, а также пятнадцать городских и три пригородных (сезонных) маршрута - в Советском и Первомайском районах Новосибирска. В парке предприятия 129 автобусов. В связи с высоким износом техники в 2019 году списано шесть автобусов, еще столько же - в 2020-м.

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