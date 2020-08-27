В Томске создали гранулы из стеклобоя для добычи нефти и газа

Томские ученые разработали гранулы для добычи нефти и газа с помощью гидроразрыва пласта.

Специальные гранулы используются в нефтегазовой отрасли в качестве расклинивающего агента - проппанта. Они поддерживают скважины в открытом состоянии и повышают эффективность их отдачи. Основной компонент зарубежных проппантов - порошок из оксида циркония. А в основе гранул, разработанных томскими учеными, лежит бой стекла. И он в 2500 раз дешевле, чем порошок оксида циркония. Так, стоимость 1 кг оксида циркония составляет 100 долларов, а бой стекла стоит всего 2-5 рублей за кило.

Новый материал обладает повышенной прочностью, сравнимой с обычным строительным материалом - кирпичом, и вообще не впитывает воду. Производить гранулы можно при помощи мобильной установки. Для того, чтобы получить 1 кубометр проппанта, необходимо всего 10 часов.

В настоящее время исследователи работают над уменьшением размера материала. Им уже удалось изготовить гранулы диаметром от 0,2 до 0,8 мм.

- Это необходимо для того, чтобы проппант как можно быстрее и глубже проник в трещину и заклинил ее, - объясняет руководитель филиала НОЦ ТГУ по нанотехнологиям Афанасий Апкарьян.

Преимущество новой технологии не только в значительном удешевлении производства. Она также позволяет решить такую экологическую проблему, как переработка и эффективное использование боя стекла. В дальнейшем ученые намерены использовать для изготовления проппантов еще один побочный материал - шлам. Он выходит на поверхность при бурении скважин.

- Экологи запрещают его вывозить куда-то, поэтому нефтегазовые предприятия делают ангары и котлованы, в которых шлам хранится годами, - рассказывает Афанасий Апкарьян. - Мы приняли решение попробовать вместо боя стекла использовать шлам как основу проппанта.