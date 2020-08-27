В Ингушетии выяснили личность стрелявшего в спецназ боевика

В Ингушетии сотрудники правоохранительных органов установили личность боевика, ликвидированного в ходе спецоперации в среду в селе Али-Юрт, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики.

Силовые ведомства региона не дают официальной информации на эту тему.

Напомним, утром 26 августа в лесном массиве Назрановского района прошла контртеррористическая операция (КТО). Бандит открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов и подорвал самодельное взрывное устройство при задержании.

Это была уже третья спецоперация в Ингушетии за последние несколько дней. 18 августа в Сунженском районе нейтрализовали двух боевиков, причастных к нападениям на сотрудников правоохранительных органов. 23 августа двое спецназовцев были ранены в ходе КТО в селе Троицкое. Тогда уничтожили трех членов запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство". У всех преступников обнаружили оружие и самодельные взрывные устройства.