В Ингушетии под автомобилем сработало взрывное устройство

Самодельное взрывное устройство сработало под автомобилем в Назрани, сообщает пресс-служба МВД по Ингушетии.

26 августа в 20:50 неизвестный с помощью дистанционного управления привел в действие безосколочную бомбу неустановленного образца, размещенную на днище машины Lada Granta под передним пассажирским сиденьем. Транспортное средство стояло возле дома №35 по улице Школьная.

Мощность взрыва оценивают в 150-200 граммов в тротиловом эквиваленте. Автомобиль очень сильно пострадал, соответственно, его владельцу причинен значительный материальный ущерб.

Возбуждено уголовное дело по статьям "незаконное изготовление взрывчатых веществ" и "умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества". Полицейские ищут виновника преступления.