НИИ гриппа в Петербурге начнет испытания китайской вакцины от COVID-19

Петербургский НИИ гриппа имени Смородинцева примет участие в испытаниях китайской вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом и.о. директора института Дмитрий Лиознов сообщил на сегодняшней пресс-конференции.

По его словам, в середине сентября стартует большое исследование вакцины от COVID-19 китайского производства. Она уже зарегистрирована в КНР для ограниченного применения среди военнослужащих. Это аденовирусная вакцина однократного введения.

- В исследовании примут участие пять тысяч добровольцев по всему миру (Канада, Бразилия, ОАЭ и Россия). Треть из них могут получить плацебо, - отметил Дмитрий Лиознов. - Эта китайская вакцина уже была исследована на первых 500 участниках и показала свою безопасность. Поэтому для тех, кто не только хочет поучаствовать в исследовании, но и защитить себя, это будет хорошей возможностью привиться до начала массовой кампании.