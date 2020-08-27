Новости

Количество самозанятых в первом полугодии выросло вдвое 16:36
В Киеве порвался самый большой флаг Украины 16:29
В Екатеринбурге водитель сбил на переходе четверых детей 16:17
Генпрокуратура не нашла оснований для уголовного дела в ситуации с Навальным 16:15
Минюст Грузии рассказал, что будет с Саакашвили, если он вернется на родину 16:14
НИИ гриппа в Петербурге начнет испытания китайской вакцины от COVID-19 16:10
Убийце Джона Леннона в одиннадцатый раз отказали в помиловании 16:09
Вышел первый трейлер "Цоя" Алексея Учителя 15:51
Итальянский патруль обнародовал видео взрывающейся яхты с казахскими туристами 15:45
Канцлер Австрии назвал сроки завершения пандемии коронавируса в стране 15:36
Кэти Перри родила от Орландо Блума 15:26
Ученые изучили ВИЧ-инфицированную, живущую 25 лет без терапии 15:11
Астрономы обнаружили гигантский радиомост между двумя галактиками 14:55
Путин откроет движение по новому участку трассы "Таврида" 14:53
Зачем пытались захватить посольство Ливии в Беларуси 14:51
В Сочи синоптики предупредили о смерчах над Черным морем 14:50
Путин назвал задержание граждан РФ в Беларуси акцией спецслужб Украины и США 14:45
Путин рассказал о самочувствии дочери после вакцины от коронавируса 14:41
Кабмин выделит 1,2 млрд рублей на развитие внутреннего и въездного туризма 14:30
Вышел фильм о съемках "Довода" 14:30
Правительство выделит 22 млрд рублей на выплаты медикам 14:21
Кабмин увеличит финансирование программы по обеспечению жильем детей-сирот 14:20
Путин заявил о резерве правоохранительных сил для Беларуси 14:14
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу экс-мэра Челябинска 14:14
Кабмин дополнительно выделит 34 млрд рублей на выплаты на детей 14:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Это стоит увидеть: главные новинки форума "Армия-2020"
Это стоит увидеть: главные новинки форума "Армия-2020"
В "РГ" состоится презентация новой книги Павла Крашенинникова
В "РГ" состоится презентация новой книги Павла Крашенинникова
Переносим "Спасскую башню" с Красной площади на страницы и сайт "РГ"
Переносим "Спасскую башню" с Красной площади на страницы и сайт "РГ"
27.08.2020 16:10
Рубрика: Общество

НИИ гриппа в Петербурге начнет испытания китайской вакцины от COVID-19

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)

Петербургский НИИ гриппа имени Смородинцева примет участие в испытаниях китайской вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом и.о. директора института Дмитрий Лиознов сообщил на сегодняшней пресс-конференции.

Фото: iStock
В МГУ могут создать "сезонную" вакцину от гриппа и коронавируса

По его словам, в середине сентября стартует большое исследование вакцины от COVID-19 китайского производства. Она уже зарегистрирована в КНР для ограниченного применения среди военнослужащих. Это аденовирусная вакцина однократного введения.

- В исследовании примут участие пять тысяч добровольцев по всему миру (Канада, Бразилия, ОАЭ и Россия). Треть из них могут получить плацебо, - отметил Дмитрий Лиознов. - Эта китайская вакцина уже была исследована на первых 500 участниках и показала свою безопасность. Поэтому для тех, кто не только хочет поучаствовать в исследовании, но и защитить себя, это будет хорошей возможностью привиться до начала массовой кампании.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

"Вирус никуда не делся": Путин высказался про вторую волну COVID-19
Кабмин дополнительно выделит 34 млрд рублей на выплаты на детей
Путин заявил о резерве правоохранительных сил для Беларуси
Россия и США обсудили дорожный инцидент в Сирии
Российские сотовые операторы отменяют "безлимит"
За что могут отобрать подаренную квартиру
Какие главные новинки ждут школы в новом учебном году