В Гатчинском дворце откроются комнаты Николая Первого

В Гатчинском дворце после 79-летнего перерыва откроются "Комнаты Николая Первого": Приемная императора, Большой Военный кабинет, Угловой кабинет, Камердинерская и примыкающие к ним служебные помещения.

Как сообщают в музее-заповеднике "Гатчина", последний раз эти залы были доступны для посетителей в июле 1941 года.

Над восстановлением помещений Арсенального каре реставраторы работали десять лет. Теперь посетители музея смогут увидеть интерьеры и подлинные мемориальные предметы, которые принадлежали государю: стулья, кресла, бюро, люстры, картины, а также элементы убранства, воссозданные по старым фотографиям и акварелям.

Кстати, в ходе реставрации в служебных помещениях были обнаружены остатки подъемного механизма конца XIX века. Он также стал частью новой экспозиции. А то, как работал этот лифт, можно будет увидеть с помощью действующего макета.

Экспозиция "Комнаты Николая Первого" в Гатчинском дворце откроется 4 сентября 2020 года.