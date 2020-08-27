В Ленобласти задержали мужчину, запрыгнувшего на капот машины ДПС

В Ленинградской области полицейские задержали мужчину, который запрыгнул на капот их автомобиля.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, инцидент произошел в ночь на 27 августа, около 00.30. Сотрудники 2-го отдельного батальона ДПС УГИБДД патрулировали на автомобиле территорию и увидели, что прямо на проезжей части лежит человек. Инспекторы остановились, чтобы выяснить, что случилось. Мужчина поднялся и неожиданно прыгнул на капот полицейской машины.

Поведение неизвестного позволяло предположить, что он находится в состоянии наркотического опьянения, поэтому полицейские вызвали ему скорую помощь и отправили в медучреждение.

Что касается машины, то после того, как на ней попрыгал мужчина, она получила повреждения: разбито лобовое стекло, помята крыша, пострадали проблесковые маячки. Сейчас проводится проверка, по ее результатам будет возбуждено уголовное дело о повреждении имущества.