В Петербурге у бизнесмена из Китая похитили 50 тысяч масок

Новости

Мурашко рассказал о важных изменениях в нацпроекте "Здравоохранение" 18:45
Хуснуллин: ЕАО надо увеличить объемы дорожного и жилищного строительства 18:42
Главы МИД РФ и Беларуси обсудили ситуацию в республике 18:41
В украинских аэропортах держат в изоляции едущих в Умань хасидов 18:32
Официально: "Обитель зла" станет телесериалом 17:57
Почему планируется сохранить новый формат проведения "Славянского базара" 17:53
Минтранс: В Крыму реконструируют более 190 км дорог за 4 года 17:26
Мишустин провел телефонный разговор с премьером Беларуси 17:18
Путин рассказал о планах дорожных строек 17:13
МИД Польши вызвал посла Беларуси после заявлений Лукашенко 17:05
В Калуге открылась выставка "Дары сада, огорода и личного подворья" 17:05
Из музея в Нидерландах в третий раз похитили картину Франса Халса 16:58
Захарова опровергла подготовку к обмену заключенными между РФ и США 16:56
Хуснуллин: В регионах России завершается подготовка к отопительному сезону 16:54
Число самозанятых в первом полугодии выросло вдвое 16:36
В Киеве порвался самый большой флаг Украины 16:29
В Екатеринбурге водитель сбил на переходе четверых детей 16:17
Генпрокуратура не нашла оснований для уголовного дела в ситуации с Навальным 16:15
Минюст Грузии рассказал, что будет с Саакашвили, если он вернется на родину 16:14
НИИ гриппа в Петербурге начнет испытания китайской вакцины от COVID-19 16:10
Убийце Джона Леннона в одиннадцатый раз отказали в помиловании 16:09
Вышел первый трейлер "Цоя" Алексея Учителя 15:51
Сказка о "Мышином короле" от Konstantin Chaykin стала реальностью: собраны первые часы серии 15:49
Итальянский патруль обнародовал видео взрывающейся яхты с казахскими туристами 15:45
Канцлер Австрии назвал сроки завершения пандемии коронавируса в стране 15:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Это стоит увидеть: главные новинки форума "Армия-2020"
Это стоит увидеть: главные новинки форума "Армия-2020"
В "РГ" состоится презентация новой книги Павла Крашенинникова
В "РГ" состоится презентация новой книги Павла Крашенинникова
Переносим "Спасскую башню" с Красной площади на страницы и сайт "РГ"
Переносим "Спасскую башню" с Красной площади на страницы и сайт "РГ"
27.08.2020 16:36
Рубрика: Происшествия

В Петербурге у бизнесмена из Китая похитили 50 тысяч масок

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)

К петербургским полицейским обратился гражданин Китая, у которого, по его словам, похитили 50 тысяч медицинских масок. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

В Ленобласти задержали мужчину, запрыгнувшего на капот машины ДПС

Известно, что 33-летний китаец давно живет в Петербурге и работает в одной из местных компаний. Недавно он решил заработать на перепродаже медицинских масок. Договорился со знакомым, что тот возьмет на реализацию 50 тысяч масок на сумму 250 тысяч рублей. Однако что-то пошло не так: знакомый скрылся с масками, а денег так и не заплатил.

В полиции Василеостровского района Петербурга разбираются в обстоятельствах произошедшего.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Путин ответил критикам вакцины от коронавируса
Глава ФАС представил доклад о состоянии конкуренции в стране
Кабмин дополнительно выделит 34 млрд рублей на выплаты на детей
Путин заявил о резерве правоохранительных сил для Беларуси
Трассу "Таврида" соединят новыми дорогами с курортами Крыма
Штрафы за опасный контент в соцсетях предложили повысить
Мошенники в Москве продавали пенсионерам лапшу под видом лекарств