В Петербурге у бизнесмена из Китая похитили 50 тысяч масок

К петербургским полицейским обратился гражданин Китая, у которого, по его словам, похитили 50 тысяч медицинских масок. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Известно, что 33-летний китаец давно живет в Петербурге и работает в одной из местных компаний. Недавно он решил заработать на перепродаже медицинских масок. Договорился со знакомым, что тот возьмет на реализацию 50 тысяч масок на сумму 250 тысяч рублей. Однако что-то пошло не так: знакомый скрылся с масками, а денег так и не заплатил.

В полиции Василеостровского района Петербурга разбираются в обстоятельствах произошедшего.