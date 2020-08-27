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27.08.2020 17:13
Рубрика: Происшествия

В Псковской области сгорела кожгалантерейная фабрика

Текст: Евгения Цинклер (Псковская область)
Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Псковской области Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Псковской области
Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Псковской области

Сегодня, 27 августа, около восьми часов утра в городе Опочка Псковской области вспыхнул пожар на кожгалантерейной фабрике ООО "Альянс".

Фото: ВМС США/РИА Новости
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Огонь охватил двухэтажное здание на Коммунальной улице, 47. Как сообщили в МЧС Псковской области, в 13.35 возгорание было ликвидировано. Сейчас ведется проливка конструкций и разбор завалов.

По сведениям Следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области, три работницы фабрики получили травмы, когда самостоятельно выбирались из горящего здания через окно. Они госпитализированы в районную больницу.

На месте происшествия работают сотрудники прокуратуры, в том числе заместитель прокурора Псковской области и прокурор Опочецкого района.

Опочецким межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Псковской области проводится доследственная проверка. На место выехали наиболее опытные сотрудники аппарата управления из отделов по расследованию особо важных дел и криминалистики.

Устанавливается местонахождение всех сотрудников предприятия.

Причины возгорания пока не сообщаются.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Псковская область

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